Vazamento do episódio final da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ agita as redes sociais

Internet é pega de surpresa com cenas inéditas, provocando alvoroço entre os fãs da série e levantando questões sobre a segurança das produções televisivas

Divulgação/HBO Spoilers à solta: cenas da aguardada temporada de 'A Casa do Dragão' vazam e agitam as redes sociais



O fim da segunda temporada de “A Casa do Dragão” ganhou os holofotes de forma inesperada: sendo vazado nas redes sociais antes de seu lançamento oficial. Conforme reportado pela Variety, o primeiro sinal de alarme veio de uma conta no TikTok, que liberou uma série de clipes, totalizando quase 30 minutos de cenas do tão aguardado episódio, previsto para ir ao ar apenas no próximo domingo (4). Os vídeos rapidamente atingiram a marca de mais de 100 mil visualizações antes que a plataforma tomasse medidas para removê-los. No entanto, o estrago já estava feito, e os trechos se espalharam por outras redes sociais como X (antigo Twitter) e Reddit, ampliando o alcance do vazamento.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esse incidente traz à tona um evento similar ocorrido durante a primeira temporada deste spin-off de “Game of Thrones”. Em outubro de 2022, o episódio final da temporada inicial também vazou online, levando a HBO a apontar o dedo para um de seus parceiros de distribuição como responsável pelo deslize. Até o momento, a rede de televisão não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o recente vazamento. Apesar do contratempo, a exibição do episódio permanece agendada para domingo, às 22h, na HBO e na plataforma de streaming Max. Os fãs terão que esperar até lá para assistir ao desfecho oficialmente e descobrir todos os segredos que este capítulo reserva.