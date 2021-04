‘BBB 21’: Camilla de Lucas passa mal e abandona prova de resistência

Influenciadora está em seu terceiro paredão seguido; próxima eliminação será no domingo, dia 2

Reprodução Camilla de Lucas passou mal durante prova de resistência



Camilla de Lucas está no paredão do próximo domingo, 2. A influenciadora passou mal durante a prova de resistência desta quinta-feira, 29, que consistia em se agarrar em ‘batons’ gigantes em uma roda que girava o tempo inteiro. Menos de uma hora depois do início da prova, Camilla disse que sofria de labirintite e começou a se queixar que estava passando mal. Aos prantos ela ainda tentou permanecer na prova, mas não resistiu e pediu para sair. Sendo assim, ela está automaticamente no paredão, indo para o terceiro seguido. Na última terça-feira, ela voltou da eliminação contra Arthur e Pocah e nesta quinta disputou com Gilberto e Pocah, saindo a cantora. Quem vencer a última prova da temporada do BBB 21 se garante na final, enquanto os outros dois vão ao paredão.