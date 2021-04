‘BBB 21’: Pocah é eliminada do reality com 73,16% dos votos

Gil foi o segundo mais votado com 14,94% e Camilla teve apenas 11,9%

Divulgação/Rodolfo Magalhães

Faltam menos de uma semana para o fim do Big Brother Brasil 2021 e nesta quinta-feira, 29, rolou o penúltimo paredão da edição. Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah disputaram a preferência do público no Top 4 para se juntar a Juliette e Fiuk. No discurso de eliminação, Tiago Leifert citou a ‘perseguição’ que acontece dentro da casa, mas citou que ela pode levar até o campeão do reality. Sendo assim, o apresentador anunciou a saída de Pocah com 73,16% dos votos. Gil foi o segundo mais votado com 14,94% e Camilla teve apenas 11,9%. Na saída, a cantora falou com Tiago sobre sua participação. “Eu me vi muito perdida em diversos momentos. Eu sou muito intensa e me pego muito com as pessoas e, conforme quem eu me apegava saía, isso me afetou”, explicou.