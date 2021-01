‘BBB 21’: Cleo comenta investidas de Juliette em Fiuk e defende o irmão

Atitudes da sister agradou em um primeiro momento, mas logo ela passou a ser criticada

Reprodução/Globo Juliette e Fiuk receberam imunidade no 'BBB 21' pela votação do público



O “BBB 21” começou com tudo está bombando nas redes sociais. A animação de Gilberto recepcionando os brothers, a diferença de tamanho entre Camilla de Luccas e Carla Diaz e a admiração de Caio pelo sertanejo Rodolffo foram alguns dos assuntos mais comentados do primeiro dia, mas o que chamou a atenção mesmo foram as investidas de Juliette em Fiuk. Em um primeiro momento, o público comentou nas redes sociais que estava gostando do jeito da sister, mas a empolgação dela perto do filho de Fábio Jr. acabou atrapalhando e a participante, que já até se imaginou no casamento com o cantor ao som de Alma Gêmea, passou a desagradar. A atriz Cleo, irmã de Fiuk, está movimentando as redes sociais na torcida pelo irmão e defendeu o cantor dizendo que ele não deu em cima de Juliette.

“Gente, vocês só pensam em sexo. Meu irmão é carinhoso, não quer dizer que ele está dando em cima de alguém. Do que eu conheço, ele é muito carinhoso, pode até ser que role, nunca se sabe, mas ele não estava dando em cima dela”, falou a artista nos stories do Instagram. Em meio as investidas, Fiuk chegou a dizer para Juliette que ainda falta conhecer os outros participantes do “BBB 21”. Outro destaque é que logo no primeiro dia de confinamento já começou uma prova de habilidade e resistência que vai garantir imunidade. Fiuk, Juliette, Projota, Vii Tube, Arthur e Lumena não fizeram a prova porque já estão imunes pela votação do público e separados do restante da casa. “Pelo menos não vou ficar sofrendo nessa primeira prova”, brincou Cleo.

Será que Fiuk dormiu bem? Já tomou café? Sobreviveu aos encantos de Juliette? — Joci in FÉRIAS 🏡 (@Jociimara) January 26, 2021

Vcs tão shippando Fiuk e Juliette, e eu ja to achando forçado 🤡 — Baby Gi 🤡 (@GiovannaCirque1) January 26, 2021

gente e a juliette dando em cima do fiuk já no primeiro dia não julgo, talvez faria o mesmo? 🤣🤣🤣 — gabs 🌷 (@letterstoamelia) January 26, 2021