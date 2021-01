‘BBB 21’ começa nesta segunda com seis participantes imunizados e isolados

Fiuk, Viih Tube e Projota foram os mais votados do Camarote e Lumena, Arthur e Juliette do Pipoca

Fiuk, Viih Tube, Projota, Lumena, Arthur e Juliette estão imunes na primeira semana



Chegou o tão aguardado dia da estreia do “BBB 21”. O reality show tem início na noite desta segunda-feira, 25, mas antes mesmo de começar já teve uma votação que vai render imunidade para seis participantes. O apresentador Tiago Leifert anunciou no último domingo, 24, no “Fantástico” que Fiuk, Viih Tube e Projota foram os mais votados do grupo Camarote e estão imunes, assim como Lumena, Arthur e Juliette, os mais votados do grupo Pipoca. Além de receber imunidade, eles vão ficar separados do restante da casa provisoriamente e terão que entrar em um consenso para indicar alguém ao primeiro paredão. Mais uma vez, o “BBB” vai misturar famosos com anônimos e promete fazer com que essa edição seja histórica e supere a 20ª edição do programa. O reality nem começou de fato e já está rendendo assunto nas redes sociais, tem muita gente que já ficou intrigada ao ver quais participantes foram os mais votados para receber imunidade. Entre os famosos da edição estão: Carla Diaz, Karol Conka, Camilla de Lucas, Pocah, Rodolffo, Lucas Penteado e Nego Di.