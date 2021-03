‘BBB 21’: Com rejeição alta de 91,89%, Projota é eliminado do reality

Thaís foi a segunda mais votada com 6,72% e Pocah teve apenas 1,39% dos votos

Reprodução Músico foi eliminado com rejeição alta



A noite desta terça-feira, 16, foi de eliminação no Big Brother Brasil 21. O trio Projota, Pocah e Thaís disputaram a preferência do público para permanecer na casa no sétimo paredão do reality show. Durante o discurso, Tiago Leifert citou o quanto é difícil para os participantes verem o jogo e com isso ficou claro durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 15. O apresentador também lembrou que ‘há coisas que o público não esquece’ e revelou que Projota deixaria o program com 91,89% dos votos. Thaís foi a segunda mais votada com 6,72% e Pocah teve apenas 1,39% dos votos.

Em conversa com Leifert, Projota comentou sobre o porquê foi eliminado. “Eu acho que na minha passagem é difícil avaliar um motivo, um momento, uma fase específica. Eu acho que foram coisas que aconteceram no começo”. O apresentador disse que a ‘sensação’ era que a aliança com o grupo eliminado – Nego Di, Karol Conká e Lumena – e não reconhecer os erros pesaram muito para a saída. Leifert lembrou do relacionamento com Lucas Penteado, que foi bastante atacado pelo grupo.