Repórter da Globo é surpreendida com tiroteio no Rio de Janeiro: ‘Passei mal’

Equipe do ‘Encontro’ gravava uma matéria sobre o ‘BBB 21’ quando começou a troca de tiros

Reprodução/Globo/16.03.2021 Mona Lisa Duperron abandonou a entrevista e saiu correndo ao ouvir o tiroteio



A equipe do “Encontro”, programa da Globo comandado por Fátima Bernardes, foi surpreendia na última segunda-feira, 15, com um tiroteio enquanto gravavam uma reportagem no Rio de Janeiro. A repórter Mona Lisa Duperron usou as redes sociais para contar detalhes do que aconteceu. “A gente acabou de sair de um tiroteio, fugir, na verdade. Eu estava trabalhando, gravando uma reportagem em frente ao [shopping] Via Parque, zona Oeste do Rio de Janeiro, e de repente a gente ouviu muitos tiros, uns 10 tiros. Todo mundo ficou em pânico, saiu correndo, a gente se jogou no chão atrás de um carro, muita gente [que estava no local] passou mal, eu também passei mal”, contou a jornalista que também comentou que mesmo sabendo que esse tipo de situação é comum no Rio de Janeiro, ficou com medo.

O tiroteio começou quando Mona Lisa fazia uma entrevista e no vídeo feito pela equipe de reportagem é possível ver todos correndo, inclusive a repórter. O “Encontro” desta terça-feira, 16, falou sobre o assunto e Fátima Bernardes explicou que a jornalista estava gravando uma reportagem sobre o paredão do “BBB 21” quando bandidos, que tinham acabado de assaltar uma joalheria dentro do shopping, trocaram tiros com a polícia na fuga. Um dos assaltantes foi baleado no braço e está preso. Mona Lisa compartilhou nos stories do Instagram que junto com o assaltante foram apreendidos uma pistola, duas granadas, munição e um telefone celular. Outros sete bandidos que participaram do assalto conseguiram escapar. Ninguém da equipe do “Encontro” se feriu.