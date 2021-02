‘BBB 21’: Viih Tube se irrita com Juliette e pede para sister se afastar dela

Youtuber disse que a advogada foi ‘chata para caralh*’ e falou que precisava de um espaço

Reprodução/Globo Viih Tube não gostou da atitude de Juliette e pediu para elas se afastarem



Após a eliminação de Kerline, que teve uma alta rejeição considerando que estava em um paredão triplo, Juliette resolveu reunir toda a casa para uma conversa. “Todo mundo aqui arriscou, a gente não é ninguém, são não sei quantas bilhões de pessoas no mundo e a gente está preocupado com o diferente. Eu vejo gente aqui pregando coisa igual, meu ouvido já está cansado. Não sou a melhor pessoa do mundo, sou toda lascada, mas eu consigo entender todo mundo, tem gente que não consegue me entender aqui”, afirmou a sister. Juliette explicou que já passou por muitos traumas na vida, como a perda de sua irmã, e ainda passa por muitas dificuldades, mas ninguém está disposto a ouvi-la e comentou que já tiraram sarro do seu sotaque. Durante seu discurso, a paraibana foi interrompida várias vezes, mas o que chamou a atenção do público que acompanha pelo pay per view eram as interrupções de Viih Tube, que se dizia amiga de Juliette. “A gente não é obrigada a aguentar sua arrogância”, chegou a dizer a youtuber em um momento.

Após a conversa no coletivo, as duas tiveram uma conversa entre elas e Viih Tube disse que a advogada que ela tinha sido “chata para caralh*” e reclamou do fato dela não ter ficou quieta quando o Tiago Leifert estava fazendo o discurso de eliminação. “Esse discurso que o Tiago faz no dia do paredão é muito importante. Ali você atrapalhou a minha concentração e muita gente ali. É o discurso que mostra muitos detalhes do jogo e quis chamar atenção.” A influencer também falou sobre a atitude da sister de reunir a casa para expor seus sentimentos: “Nesse negócio aqui do palco, foi uma forma mais fácil de você falar com todo mundo, mas na minha opinião não precisava. Acho que deveria ter chamado cada pessoa de canto e falado: ‘Chega, eu preciso falar o que está me magoando’. Não com deboche, não com tiradinha e piada”. Juliette ouviu, tentou explicar seu lado, mas acabou só pedindo desculpas e dizendo que ia parar de interromper as pessoas. Viih Tube finalizou pedindo para a sister se afastar dela: “Eu preciso ver as coisas de fora. Eu preciso desapegar. Eu preciso ter meu espaço. Eu preciso me afastar. Preciso sentir e preciso que você me dê isso”.

será que é agora que a juliette vai comer o cu dessa galera toda? #bbb21 pic.twitter.com/s65dB3yn1Y — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 3, 2021

Tô triste pela Juliette véy sério,essa Viih Tube já tá tóxica pra mim pic.twitter.com/5NeRiW0y9q — kim^ (@KliviaKim) February 3, 2021