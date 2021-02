BBB 21: Kerline é a primeira eliminada do reality com 83,50% dos votos

Sarah ficou com 8,62% e Rodolffo 7,88%

Reprodução/BBB

Nesta terça-feira, 02, o Big Brother Brasil deu início às eliminações. Kerline, Rodolffo e Sarah estiveram no primeiro paredão triplo da temporada e Kerline foi eliminada com 83,50% dos votos. A segunda mais votada foi Sarah com 8,62% e o cantor sertanejo ficou com 7,88%. Durante o discurso, Tiago Leifert ressaltou “oportunidades” que os brothers perderam nos primeiros dias de programa para estarem na primeira eliminação. O apresentador também falou sobre toda a trajetória que o eliminado vai perder nos próximos meses. “Tentei ser o mais positiva possível. Eu me desestabilizei completamente e é um jogo duro, é difícil”, disse a modelo ao sair da casa.