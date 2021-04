Viih Tube fala de ‘amizade tóxica’ com Juliette e assume que odiava tomar banho no ‘BBB 21’

Eliminada também falou que se perdeu no jogo e opinou sobre os participantes que seguem na casa

Reprodução/Globo/26.04.2021 Viih Tube falou que se estivesse assistindo ao 'BBB 21' também ia querer ela fora da casa



Com uma das maiores rejeições da história do reality, Viih Tube foi eliminada faltando nove dias para a final do “BBB 21”. Na manhã desta segunda-feira, 26, ela tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e falou da sua polêmica passagem pelo programa. A youtuber acredita que jogou demais e acabou se perdendo. “Chegou um momento que passei do ponto e sabe o que é o pior? Se eu fosse o público, eu faria a mesma coisa. Me tiraria, porque eu sei como é ser telespectador”, afirmou. Ao rever alguns momentos na casa, Viih voltou a dizer que errou de propósito na Prova do Líder para dar a liderança a Gilberto. “Esse foi o menor momento que eu fui jogadora. Eu achei que não ia conseguir mais fugir do paredão, então uni o útil ao agradável”, disse. A apresentadora do “Mais Você” comentou sobre o fato da sister sempre comparar os participantes do “BBB 21” a membros da sua família e, nesse momento, ela brincou: “Faltou você entrar para minha família, né?”. Sem perder a piada, Ana Maria respondeu: “Você vai fazer isso até o final da nossa conversa”.

Entre as pessoas da casa que a eliminada considerou como um familiar foi Juliette. “Fomos muito próximas desde o começo, era como uma irmã mais velha. Aprendi muita coisa com ela. Tivemos altos e baixos, a nossa amizade estava tóxica [agora no final], eu não estava fazendo bem para ela”, afirmou. Na visão de Viih, a paraibana era muito madura e, por ela se sentir o oposto, acabou tendo atritos com uma das favoritas da atração. “Nossa amizade foi uma loucura, mas não deixou de ser uma amizade.” Durante a participação no “BBB 21”, a youtuber ganhou menos de 3 milhões de seguidores, já Juliette, que não tinha nem 2 mil seguidores, soma mais de 22 milhões. Viih falou que ficou muito feliz pela advogada e, para ela, Juliette é um sucesso porque mesmo a casa ficando contra ela diversas vezes, ela soube lidar com a situação e manter uma boa relação com as pessoas.

A falta de banho também virou assunto e Viih confessou que não se sentia à vontade em tomar banho no “BBB 21” porque tinha medo de acabar mostrando demais. “Odiava tomar banho naquela casa”, enfatizou a eliminada, que explicou que limpava as partes íntimas com uma ducha que tinha no banheiro privativo. Durante o papo, a sister também avaliou os participantes que continuam no jogo. “Acho a Camilla sensata, ela é incrível, tem um posicionamento muito firme”, afirmou. Sobre Gilberto, a ex-BBB falou que teve dificuldade de entender como ele reagia nas brigas, mas depois percebeu que era a forma dele extravasar. “Arthur foi um dos meus melhores amigos antes de eu me aproximar do João, mas quando ele começou a se relacionar com a Carla, eu via muitas conturbações. Naquela parte, eu peguei um leve ‘rancinho’, mas depois passou”, disse a youtuber. Antes de entrar na casa, ela já havia feito gravado um filme com Fiuk e achou que eles seriam mais próximos no jogo, mas acabou se afastando dele por causa da “relação insuportável” que ele tinha com Thaís, amiga de Viih na casa. Após a cirurgiã-dentista sair do reality, ela se aproximou de Pocah e voltou a dizer no “Mais Você” que vê a funkeira como uma “mãe”.