‘BBB 22’: Eliezer é acusado de assédio após ‘perseguir’ Jessilane na piscina; veja

Público está criticando o brother, pois por diversas vezes a professora pediu para ele parar de cercá-la

Reprodução/Globo Eliezer está sendo acusado de assédio por não respeitar o 'não' de Jessilane



Eliezer está sendo alvo de críticas nas redes sociais por uma atitude que teve com Jessilane na festa do líder Paulo André no “BBB 22”. Como o tema da festa foi “Vila Olímpica”, os brothers puderam usar a piscina durante a noite e foi dentro dela que o momento polêmico aconteceu. Eli começou a tentar “enquadrar” Jessi no canto da piscina e a professora, além de falar para o brother parar por diversas vezes, pediu a ajuda de Linn da Quebrada. “Sai, para! Linna, me ajuda”, declarou a sister. O empresário continuou cercando Jessi, que chegou a tirar o braço dele de perto dela. Quando Eli conseguiu “prender” a professora no canto da piscina, alguns brothers disseram: “Vai dar merda”. O amigo de Vyni continuou “perseguindo” Jessi, que voltou a pedir: “Para, por favor”. Linn da Quebrada falou em tom de brincadeira: “Olha a Natália ali”. Eli só parou quando recebeu uma advertência da produção e ficou assustado.

Eles permaneceram na piscina e a professora tentou acalmá-lo: “Eli, está tudo bem, era brincadeira”. Ela acrescentou aos risos: “Amanhã vai aparecer [na TV] ‘Eli confessionário’, aí ele caga (risos)”. Douglas Silva perguntou o que aconteceu e a professora falou: “Ele viu a coisa [aviso da produção] e está fritando, mas já falei que está tudo bem, não foi nada”. O brother completou: “Eu estava brincando com a Jessi, indo em cima dela e ela estava: ‘Sai de perto de mim’. Era brincadeira”. A sister disse que teve essa reação na brincadeira, como se Natália, que vive um affair com Eli na casa, pudesse flagrar os dois juntos na piscina. No Twitter, as tags “assédio no BBB”, “Jessi merece respeito” e “não é não” estão entre os assuntos mais comentados e Eli está sendo acusado de não respeitar as recusas de Jessi. Veja a repercussão:

a partir do momento que a mulher se sente desconfortável não é brincadeira, jessi pediu pro eli parar, teve que pedir por favor, teve que chamar outras pessoas não minimizem algo grave e sério, NÃO é NÃO ASSÉDIO NO BBB #bbb22

pic.twitter.com/2y1hcbTDvN — jessi (@haalandcrf) March 3, 2022

Eli e Jessilane – 2 pic.twitter.com/KxUnbJeBPW — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 3, 2022

Jessi foi assediada no BBB, mas ninguém ta falando nada de indignação. Se fosse outra pessoa já estariam pedindo prisão do Eli. ASSEDIO NO BBB — Danielle Louise 🧬 (@adaniellelouise) March 3, 2022

A Jessi ter ido q era uma brincadeira do Eliezer não ameniza o q ele fez, a Natália tb amenizou o erro da Maria e mesmo assim ela foi expulsa, a vítima nem sempre consegue entender a gravidade da situação, ainda mais quando se pensa nas repercussões q podem gerar aqui fora — Fada Cá (@girassolfada) March 3, 2022