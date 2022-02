‘BBB 22’: Leo Picon acusa mãe de Arthur Aguiar de difamação após post sobre Jade Picon

Publicação feita por Katia Aguiar diz que a sister ‘tem pai rico para pagar Instagram de fofoca’

Reprodução/Instagram/leopicon Leo Picon defendeu Jade das críticas de Katia Aguiar



O influenciador digital Leo Picon saiu em defesa da irmã, Jade Picon, e rebateu um post feito por Katia Aguiar, mãe do ator Arthur Aguiar. No publicação em questão, há uma foto da influenciadora, que vem se estranhando com o marido de Maíra Cardi no “BBB 22”, e ao lado está escrito: “Ela não tem carisma, ela não tem talento, ela não tem personalidade, mas ela tem pai rico para pagar IG de fofoca”. Na legenda do post, Katia ainda chamou Jade de “insuportável” e de “soberba”. Leo usou o Twitter para se posicionar: “Desrespeito, difamação, falsas acusações da mãe [Katia], da esposa [Maíra]… a Jade é isso tudo e vocês agindo assim são o que? Mas se afirmou publicamente, é importante provar. Qual Instagram de fofoca tá sendo pago pelo meu pai rico ou por qualquer pessoa, Katia?”.

Vale lembrar que recentemente, Maíra invadiu uma live Leo com sua advogada ameaçando processar Jade por um post feito por sua equipe no qual Arthur foi acusado de “gaslighting”, um termo usado para definir um abuso psicológico, no qual informações são distorcidas para benefício do abusador. Depois dessa confusão, Leo, que nos últimos dias demonstrou que não estava contente com a forma como estavam conduzindo as redes sociais da irmã, teria demitido toda a equipe de Jade e montado outra.