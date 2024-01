‘BBB 24’: Beatriz brinca sobre motivo de sua indicação ao paredão: ‘Foi o Belo’

Vendedora rebateu o líder Lucas Henrique após ser chamada de ‘biscoiteira’ e recebeu o apoio do cantor

Reprodução/Instagram/belo Beatriz revela o motivo de sua indicação ao Paredão no BBB 24, alegando que foi por causa do cantor Belo



Durante a madrugada desta terça-feira, 16, os participantes do “BBB 24” comentaram sobre a primeira edição do “Sincerão”. A dinâmica exigia que os brothers apontassem colegas para adjetivos, como “biscoitero”, que é alguém que quer chamar atenção, ou apontassem “quem não ganha” o programa. Beatriz, que foi indicada ao paredão pelo líder Lucas Henrique e ganhou a classificação de “biscoiteira”, falou sobre o motivo da sua indicação: o cantor Belo. “O motivo do Paredão foi o Belo mesmo. Não estou brincando”, disse ela, aos risos. A associação com o cantor aconteceu após justificar sua indicação ao paredão alegando que Beatriz se empolga demais durante as festas e não dá espaço para os outros participantes aproveitarem os shows.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a participante rebateu dizendo que adora fazer VT e que não se sente obrigada a se moldar ou se fechar dentro da casa. Ela ainda reforçou que vai continuar aproveitando os shows de famosos dentro do programa. “Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai (…)”, exaltou. A sister citou ainda os cantores Belo e Ludmilla ao falar sobre sua alegria na casa e recebeu o apoio deles nas redes sociais: “Fica, Bia”, disse a funkeira nos stories do Instagram.