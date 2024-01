Emmy Awards consagra Elton John como ‘EGOT’

Cantor britânico conquistou os prêmios mais importantes da indústria do entretenimento

O cantor britânico Elton John entrou para seleto grupo de artistas que conquistaram as quatro maiores premiações do entretenimento. O “EGOT” é uma referência ao Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Com a sua vitória nesta segunda-feira, 15, durante a realização do Emmy Awards 2023, Elton John se consagrou como um dos poucos artistas mundiais que possuem as estatuetas mais especiais do cinema, TV, música e teatro. O artista foi premiado na categoria “Melhor Especial de Variedades Ao Vivo” pelo show Elton John: Farewell from Dodger Stadium, disponível no streaming Disney+. Entre os artistas que detêm do “EGOT” estão Audrey Hepburn, Rita Moreno, Mel Brooks, John Legend, Quincy Jones, Liza Minnelli e Barbra Streisand. Pelas canções originais dos filmes “O Rei Leão” e “Rocketman”, sua autobiografia, Elton John possui dois Oscars. Na música, o britânico já conquistou cinco Grammys, ao lado de um Tony por ter escrito o musical “Aida”.