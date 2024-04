‘BBB 24’: Beatriz leva bronca de Tadeu Schmidt, coloca casa no ‘Tá com Nada’ e revolta a web

Biquíni com cascas de banana feito pela participante foi motivo de punição grave; Giovanna reclamou da ‘falta de senso de comunidade’ e até o aliado Davi ficou chateado: ‘Ela não escuta, não tem nada para comer agora’

Reprodução/X/BBB 24 A participante Beatriz com seu biquíni customizado com cascas de banana



Durante a Prova do Líder do “BBB 24”, a participante Beatriz recebeu uma advertência do apresentador Tadeu Schmidt. Esta não foi a primeira vez que Beatriz foi repreendida durante o programa, o que gerou uma punição grave para a participante mais tarde, após utilizar cascas de banana como parte de um biquíni, mesmo após ter sido advertida anteriormente sobre o mesmo assunto por Tadeu. Essa punição levou a casa a ficar no “Tá com Nada”, ocasião em que todos os participantes sofrem restrições alimentares mais severas. Durante a Prova do Líder, Tadeu alertou Beatriz: “Bia, já pedi uma vez, e vou pedir de novo. Por favor, silêncio. Você continua falando enquanto o telão está no ar. Isso pode atrapalhar os outros.”

No decorrer do dia, Beatriz confeccionou um biquíni com cascas de banana, resultando em uma punição grave para toda a casa. Essa não foi a primeira vez que ela enfrentou consequências por suas ações. Na segunda-feira, 1º, já havia recebido uma bronca ao criar um top com cascas de laranja. Davi, que já havia alertado sobre a punição iminente, expressou sua frustração com a situação: “Avisei a Bia três vezes: ‘Tira essa roupa’. Não escuta. Não tem nada para comer agora”. A falta de consideração de Beatriz com as regras e com o bem-estar dos colegas gerou críticas entre os participantes. Giovanna também se manifestou sobre o assunto, destacando a falta de senso de comunidade da participante. Nas redes sociais, a atitude de Beatriz também causou indignação entre seguidores e famosos, levantando questionamentos sobre a aplicação das regras do programa. A ex-BBB Bárbara Heck questionou a produção do programa diante das repetidas punições de Beatriz. “Duas punições gravíssimas dão expulsão. Mas, pelas minhas contas, Beatriz está na terceira punição gravíssima dela. As regras mudaram ou só funcionam para alguns?”, questionou.

*Com informações do Estadão Conteúdo