‘BBB 24’: Desistência de Yasmin Brunet e Beatriz da Prova do Líder surpreende telespectadores

Modelo foi a oitava participante a deixar a disputa após apertar o botão: ‘Não dá’

Reprodução / Twitter @bbb Yasmin Brunet foi a oitava participante a deixar a disputa da prova do líder



Na manhã desta terça-feira, 9, as participantes Beatriz e Yasmin Brunet surpreenderam ao desistirem da Prova do Líder do “BBB 24“, exibido pela Rede Globo. Ambas alegaram lesões causadas durante a competição. A participante “pipoca” lesionou o braço e não conteve as lágrimas antes de apertar o botão e abandonar a disputa. Durante o momento de desistência, ela recebeu o apoio de outros participantes, incluindo da influenciadora Vanessa Lopes, que também estava machucada no pé. Beatriz revelou que não queria desistir, pois havia prometido à sua família que seria resistente. Além disso, ela também confessou que estava com medo de ser enviada ao primeiro paredão do reality. Já a modelo e sister do “camarote” foi a oitava participante a deixar a disputa e saiu após apertar o botão: “Não, gente, não dá real”, afirmou a loira. “Boa sorte, vocês são foda e estou torcendo por vocês”, completou Yasmin.