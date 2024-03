‘BBB 24’: ‘Gnomos’ articulam paredão com três participantes do grupo ‘Fadas’

Raquele espera colocar os adversários Davi, Alane e Beatriz na berlinda nesta semana

No reality show “BBB 24”, os participantes Raquele, Lucas Buda, Giovanna, Leidy Elin, MC Bin Laden e Pitel, do grupo “Gnomos” (que faz referência a um dos quartos da casa) discutiram estratégias para o próximo paredão. Raquele argumentou que seria mais vantajoso indicar Alane, Bia e Davi, em vez de Matteus, para a berlinda. Segundo ela, essa formação seria ideal para a eliminação da próxima semana. Os jogadores citados por ela fazem parte do grupo “Fadas”, que vem vencendo os paredões. Espirituosa, Pitel devolveu com uma piada sobre a suposta predileção da produção do programa pelos adversários: “Aí o Tadeu [Schmidt] vai dizer: ‘Infelizmente esse paredão não poderá ser montado'”. Os brothers do Gnomos têm reclamado constantemente da direção do “Big Brother”. Leidy Elin, por exemplo, ficou chateada pela bronca que levou ao vivo após jogar as malas de Davi na piscina. Ela argumenta que havia perguntado e recebido sinal positivo de que poderia, sim, atirar as roupas do baiano na água. Já Fernanda e Pitel confabulam sobre sinais que a produção teria passado sobre o favoritismo de Davi, Bia e Alane. O novo paredão do reality será formado neste domingo (17).

