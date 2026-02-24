Quem será eliminada do BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena?
Uma das sisters dará adeus ao programa nesta terça-feira (24)
Divulgação: GloboChaiany, Maxiane ou Milena estão no paredão
O Paredão do BBB 26 do domingo (22) foi formado entre Milena, Chaiany e Maxiane. Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.
Como foi a formação do Paredão:
- Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco).
- Jonas é o Líder.
- Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém.
- Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco).
- Líder indica um participante ao Paredão.
- O mais votado pela casa vai ao Paredão.
- Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe.
- Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder).
- Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.
Quem votou em quem no Paredão:
- Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela.
- O líder Jonas indicou Milena ao Paredão.
- Alberto Cowboy votou em Juliano Floss.
- Ana Paula votou em Alberto Cowboy.
- Marciele votou em Juliano Floss.
- Milena votou em Alberto Cowboy.
- Maxiane votou em Juliano Floss.
- Juliano Floss votou em Alberto Cowboy.
- Jordana votou em Juliano Floss.
- Samira votou em Alberto Cowboy.
- Breno votou em Alberto Cowboy.
- Gabriela votou em Juliano Floss.
- Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy.
- Solange Couto votou em Alberto Cowboy.
- Chaiany votou em Maxiane.
- Babu Santana votou em Alberto Cowboy.
- Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão.
- Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.
Prova Bate-Volta
A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.
Quem você quer que saia do BBB 26?
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.