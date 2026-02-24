Quem será eliminada do BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena?

Uma das sisters dará adeus ao programa nesta terça-feira (24)

Divulgação: Globo Chaiany, Maxiane ou Milena estão no paredão



O Paredão do BBB 26 do domingo (22) foi formado entre Milena, Chaiany e Maxiane. Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.

Como foi a formação do Paredão:

Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco).

Jonas é o Líder.

Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém.

Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco).

Líder indica um participante ao Paredão.

O mais votado pela casa vai ao Paredão.

Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe.

Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder).

Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.

Quem votou em quem no Paredão:

Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela.

O líder Jonas indicou Milena ao Paredão.

Alberto Cowboy votou em Juliano Floss.

Ana Paula votou em Alberto Cowboy.

Marciele votou em Juliano Floss.

Milena votou em Alberto Cowboy.

Maxiane votou em Juliano Floss.

Juliano Floss votou em Alberto Cowboy.

Jordana votou em Juliano Floss.

Samira votou em Alberto Cowboy.

Breno votou em Alberto Cowboy.

Gabriela votou em Juliano Floss.

Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy.

Solange Couto votou em Alberto Cowboy.

Chaiany votou em Maxiane.

Babu Santana votou em Alberto Cowboy.

Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão.

Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.

Prova Bate-Volta

A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.

Quem você quer que saia do BBB 26?

