Quem será eliminada do BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena?

Uma das sisters dará adeus ao programa nesta terça-feira (24)

  • Por Jovem Pan*
  • 24/02/2026 05h19
Divulgação: Globo paredão bbb 26 Chaiany, Maxiane ou Milena estão no paredão

O Paredão do BBB 26 do domingo (22) foi formado entre Milena, Chaiany e Maxiane. Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.

Como foi a formação do Paredão:

  • Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco).
  • Jonas é o Líder.
  • Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém.
  • Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco).
  • Líder indica um participante ao Paredão.
  • O mais votado pela casa vai ao Paredão.
  • Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe.
  • Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder).
  • Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.

Quem votou em quem no Paredão:

  • Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela.
  • O líder Jonas indicou Milena ao Paredão.
  • Alberto Cowboy votou em Juliano Floss.
  • Ana Paula votou em Alberto Cowboy.
  • Marciele votou em Juliano Floss.
  • Milena votou em Alberto Cowboy.
  • Maxiane votou em Juliano Floss.
  • Juliano Floss votou em Alberto Cowboy.
  • Jordana votou em Juliano Floss.
  • Samira votou em Alberto Cowboy.
  • Breno votou em Alberto Cowboy.
  • Gabriela votou em Juliano Floss.
  • Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy.
  • Solange Couto votou em Alberto Cowboy.
  • Chaiany votou em Maxiane.
  • Babu Santana votou em Alberto Cowboy.
  • Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão.
  • Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.

Prova Bate-Volta

A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.

Quem você quer que saia do BBB 26?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.

Comentários

