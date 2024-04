‘Bebê Rena’: conheça a história angustiante por trás da série do momento

Com sete episódios, a série estreou na Netflix em 11 de abril e se tornou a mais assistida da plataforma; “Bebê Rena” tem rendido debates do que é verdade e o que é ficção na trama

Divulgação/Netflix Jessica Gunning e Richard Gadd estrelam 'Bebê Rena', maior sucesso do momento da plataforma



“Bebê Rena” mergulha na vida do aspirante a comediante Donny Dunn (interpretado por Richard Gadd), que busca desesperadamente sua grande chance nos palcos enquanto trabalha como bartender em Londres. Tudo parece comum até que Martha (interpretada por Jessica Gunning) entra em cena, desencadeando uma relação perturbadora. Mas o que é verdade e o que é ficção nessa trama? Embora que no início de cada episódio se apresente como inspirada em eventos reais, Gadd admitiu que a história não é um retrato fiel do que aconteceu com ele, mas de experiências suas e de pessoas que ele conheceu, moldadas na narrativa da série.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante os quatro anos de perseguição, Gadd recebeu uma enxurrada de mensagens: 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas e inúmeros presentes.

Com sete episódios repletos de suspense, “Bebê Rena” estreou na Netflix em 11 de abril e rapidamente conquistou o público, tornando-se a série mais assistida. Além disso, recebeu aclamação crítica, com uma impressionante aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.

Assista o trailer da série abaixo: