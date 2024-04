Estrelado por Zendaya, filme ‘Rivais’ cria narrativa sobre sexo e poder

No novo longa do cineasta Luca Guadagnino, a atriz interpreta uma tenista que vive um triângulo amoroso

Divulgação/Warner Como em 'Me Chame Pelo Seu Nome', o diretor Luca Guadagnino imprime a sensualidade como tônica em 'Rivais'



A atriz Zendaya interpreta uma tenista que vive um triângulo amoroso no filme “Rivais”, novo longa do cineasta Luca Guadagnino, que acaba de estrear nos cinemas brasileiros. O filme narra a trama da prodígio Tashi (Zendaya), que vê a carreira nas quadras desmoronar após uma lesão. Ela é mulher e treinadora de Art (Mike Faist), campeão em má fase da carreira, que era melhor amigo de Patrick (Josh O’Connor), jogador fracassado que implora a ajuda de Tashi.

Como em “Me Chame Pelo Seu Nome”, o diretor Luca Guadagnino imprime a sensualidade como tônica em “Rivais”. Para isso, um “coordenador de intimidade” foi levado ao set para deixar os atores mais à vontade nas cenas de sexo. Desta forma, arremessa o espectador para dentro da quadra de tênis, na qual os ex-amigos transbordam eletricidade em partidas entrecortadas.

Os três protagonistas buscam canalizar bem as emoções e dilemas dos personagens, entranhadas nos músculos torneados e corpos suados. Conhecida por seu papel na série “Euphoria“, Zendaya tem uma performance mais silenciosa, porém impactante em “Rivais”. Em cena, ela expressa mistos de ódio, rancor, desconforto e resignação de forma mais potente do que se optasse pela exuberância.

Josh O’Connor, que interpreta o jovem príncipe Charles na série “The Crown“, revela no filme o que o rancor e o desamparo são capazes de provocar no ser humano, enquanto Mike Faist transmite, ao mesmo tempo, o ímpeto e a indecisão, o cansaço e o tédio, esperados de um atleta no limite. A narrativa não linear cheia de flashbacks e a trilha sonora marcante, que inclui o brasileiro Caetano Veloso, ajudam a contextualizar a história.

*Com informações do Estadão Conteúdo