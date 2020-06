Jovens estão em risco com ‘vírus mortal do beijo’ em nova série nacional; veja o trailer

Nova série da Netflix estreia no dia 17 de julho

Reprodução/YouTube Produção nacional da Netflix estreia na sequência de 'Reality Z', com Sabrina Sato



“Boca a Boca“ é a nova série nacional da Netflix e ganhou o seu primeiro trailer na terça-feira (23). No vídeo, vemos um vírus mortal se espalhando em uma cidade do interior após adolescentes irem numa festa e beijarem geral.

O projeto é assinado por Esmir Filho e em seis episódios promete acompanhar a mudança drástica na rotina dos habitantes da pequena cidade.

A produção estreará na sequência de “Reality Z“, série nacional de zumbis que trouxe Sabrina Sato no elenco. Adaptada da britânica “Dead Set”, “Reality Z” traz o início do apocalipse dos mortos-vivos no mundo enquanto participantes de um reality show seguem confinados em uma mansão no Rio de Janeiro.

“Boca a Boca” estreia em 17 de julho no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer: