Beijo de Mel Maia e MC Cabelinho em ‘Vai na Fé’ deixa público perplexo; entenda o motivo

Momento viralizou nas redes sociais principalmente pelo fato de Bella Campos estar presente na cena

Reprodução/Globo Mel Maia e MC Cabelinho protagonizaram uma cena de beijo em 'Vai na Fé'



O beijo entre Mel Maia e MC Cabelinho no capítulo desta segunda-feira, 3, em “Vai na Fé” chamou a atenção do público e rendeu assunto nas redes sociais. A atriz vive Guida na novela da Globo e o funkeiro interpreta Hugo. Na cena, Kate, personagem de Clara Moneke, flagra junto com a amiga, Jenifer, vivida por Bella Campos, o jovem por quem está se apaixonando beijando a patricinha. O momento gerou comentários porque na vida real o funkeiro namora com a atriz que interpretou Muda em “Pantanal”. Já Mel vive um relacionamento com MC Daniel e, antes disso, teve um affair com o intérprete de Hugo. “Bella Campos em cena com o Cabelinho fingindo que não são um casal na vida real já é icônico, mas Bella Campos em cena com Cabelinho beijando mel maia (que ele já pegou na vida real) é icônico (pausa para o MC Daniel vendo essa cena também). Obrigado, dona Globo, por esse bafo todo”, postou uma telespectadora no Twitter. “Eu não teria a maturidade da Bella Campos de ver o Cabelinho beijar a Mel Maia na frente dela na novela, ainda mais que eles já ficaram antes”, escreveu outra. “Tem que ter uma cabeça fora do comum, ele e a Bella na mesma cena e ela vendo o namorado dela beijando a Mel Maia, com quem ele já teve um caso, olha, sinceramente, se isso é ser madura eu sou muito verde (risos). Deus é mais”, acrescentou mais uma.

A Guiga (Mel Maia) beijando o Hugo (Cabelinho) e a Kate (Clara Moneke) olhando. Hahahahahahaha #VaiNaFé pic.twitter.com/eHwktSblCu — emer (@emerzou) April 3, 2023

ainda tô chocada que colocaram cabelinho e mel maia p se pegar na novela #VaiNaFé pic.twitter.com/24K9iWxCdG — anaju 🇩🇪 (@anaajub09) April 3, 2023

eu não teria a maturidade da bella campos de ver o cabelinho beijar a mel maia na frente dela na novela, ainda mais que eles já ficaram antes — laurinha (@laurinhw) April 3, 2023

Tô imaginando a cara do MC Daniel vendo a cena da Mel Maia com o Mc Cabelinho 🤭💋 pic.twitter.com/KvpJLevMqU — anaju 🇩🇪 (@anaajub09) April 3, 2023

Mas o que que é a cena da mel maia e o cabelinho se beijando na novela kkkkkk eu não ia prestar pra namorar ator ou ser atriz 😂 morro de ciúmes Deus me livre kkkkk — Lari (@LariOliveiraa21) April 3, 2023

mas olha tem que ter uma cabeça fora do comum, ele e a bella na MESMA cena e ela vendo o namorado dela beijando a mel maia na qual ele já teve um caso, olha sinceramente🤡 se isso é ser madura eu sou muito verde KKKKK Deus é mais https://t.co/Ht57wPGVmQ — mavi (@mavicoutoo) April 4, 2023