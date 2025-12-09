‘Bem-Vindo a Derry’ emociona fãs com cena comparada à morte de Jack em ‘Titanic’

Penúltimo episódio da série do universo de ‘It, a Coisa’ recriou o incêndio do Black Spot, um importante episódio do clássico de Stephen King

O sétimo e penúltimo episódio de Bem-Vindo a Derry, exibido no domingo (9) pela HBO Max, provocou forte comoção entre os fãs ao mostrar a morte de Rich, um dos personagens mais queridos desta primeira temporada. A sequência, ambientada no incêndio criminoso do Black Spot, foi imediatamente comparada pelos espectadores ao desfecho de Jack em Titanic, pela forma como o garoto sacrifica a própria vida para salvar Margie.

No episódio, Rich e Margie tentam escapar do incêndio provocado por supremacistas brancos no clube para oficiais negros. Em meio ao caos, o garoto encontra uma geladeira tombada e convence a amada de que ambos poderão se proteger ali dentro. Quando ela entra, porém, percebe tarde demais que só há espaço para uma pessoa.

Rich fecha a porta e permanece do lado de fora, trocando palavras finais com a amiga, em uma despedida que fãs da série compararam imediatamente ao momento em que Jack (Leonardo DiCaprio) permanece na água gelada para que Rose (Kate Winslet) sobreviva no clássico de James Cameron. A interpretação intensa dos jovens atores — Arian S. Cartaya (Rich) e Matilda Lawler (Margie) — reforçou o impacto da cena.

O episódio recria o massacre do Black Spot

A sequência acontece no centro de um dos eventos mais trágicos do universo de It: o incêndio do Black Spot, ataque racista já descrito por Stephen King no romance original. Assim como no livro, o episódio retrata o grupo de supremacistas brancos conhecido como Legião da Decência do Maine, que invade o clube, tranca as portas e ateia fogo ao prédio — matando homens, mulheres e crianças.

O episódio mostra ainda a presença direta de Pennywise durante o massacre. O palhaço surge dançando entre as chamas e se alimenta do terror dos presentes, numa das aparições mais brutais do personagem na temporada.

Fiéis ao livro, mas com novos contornos

O Black Spot é um ponto fundamental da mitologia de It. No romance, o ataque acontece nos anos 1930, quando o local funcionava como clube noturno e espaço de convivência da comunidade negra em Derry. A série, no entanto, reinterpreta a tragédia dentro de sua própria cronologia, reforçando o vínculo entre a violência humana e a influência sobrenatural da entidade.

A trama também aprofunda a participação de personagens importantes no futuro da história, como Dick Hallorann — o cozinheiro telepata de O Iluminado — e a família Hanlon, central para a luta contra Pennywise nos eventos de It.

A queda de Bob Gray e a ascensão definitiva de Pennywise

O episódio também mostra, em flashback de 1908, a origem do palhaço Bob Gray e sua lenta transformação no ser que se tornaria Pennywise. A relação com sua filha Ingrid, marcada por afeto e tragédia, percorre todo o episódio e culmina em momentos chocantes durante o massacre, quandoela mesmo testemunha o verdadeiro rosto da criatura.

Repercussão entre fãs

Nas redes sociais, espectadores destacaram especialmente o sacrifício de Rich. Muitos apontaram paralelos diretos com Titanic, não apenas pelo gesto heroico, mas pelo tom melancólico da sequência e pela despedida entre os personagens — vista por alguns como “a cena mais emocionante da temporada”.

Com apenas um episódio restante, Bem-Vindo a Derry prepara terreno para um desfecho em que as consequências do massacre, a nova configuração do poder de Pennywise e o luto das crianças devem se entrelaçar na reta final da primeira temporada.

Veja reação dos fãs nas redes sociais

