Saiba quais filmes, livros e séries são referenciados na 5ª temporada de ‘Stranger Things’

A temporada final de Stranger Things mantém uma das marcas mais fortes da série: suas homenagens explícitas à cultura pop — especialmente aos filmes dos anos 1980 que inspiraram os irmãos Duffer. Abaixo, veja os principais filmes e obras que influenciam a quinta temporada, com explicações e em quais cenas essas referências aparecem.

O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991)

Referência aparece em: presença de Linda Hamilton e atmosfera militarizada

A escalação de Linda Hamilton, eterna Sarah Connor, como a misteriosa Dra. Kay, já estabelece o tributo. A nova temporada traz uma Hawkins sitiada pelo Exército, com clima de guerra semelhante às ruas destruídas e perseguições do filme de James Cameron.

Os criadores afirmam que T2 foi uma influência direta no tom de urgência e combate desta reta final.

Filhos da Esperança (2006)

Referência aparece em: o grande plano-sequência da batalha em Hawkins

No meio da temporada, há uma longa sequência filmada como um plano único, mostrando militares e criaturas do Mundo Invertido em confronto após a cidade ser isolada. A inspiração assumida vem da famosa cena de perseguição de Alfonso Cuarón, um marco do cinema moderno. Assim como no filme, Stranger Things usa o plano para aumentar tensão e claustrofobia em meio ao caos.

Os Garotos Perdidos (1987)

Referência aparece em: arco emocional de Will e Jonathan

O clássico de vampiros inspira a relação dos irmãos no seriado. Assim como um dos jovens do filme é seduzido pelo sobrenatural, Will segue conectado ao Mundo Invertido, e Jonathan tenta protegê-lo a qualquer custo. O paralelo ecoa especialmente nos momentos em que Will sente a presença de Vecna, com a estética da ameaça lembrando o clima noturno da obra de Joel Schumacher.

Poltergeist (1982)

Referência aparece em: fenômenos no quarto de Holly

Nas temporadas anteriores, o filme de terror surgou nas cenas de Eleven. Como Carol Anne no clássico de Spielberg, El atravessa dimensões e acessa presenças invisíveis, algo retomado na quinta temporada com mais força após a destruição de Hawkins. Há inclusive uma cena em que a personagem Holly sente interferências e ecos do Mundo Invertido, afetando aparelhos eletrônicos, mesmo aqueles desligados da tomada, um aceno direto ao filme.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004)

Referência aparece em: viagens por memórias e distorções de realidade

A quintra temporada revisita lembranças, manipulações de consciência e memórias fragmentadas, especialmente envolvendo Max, ainda em coma, e o passado de Henry Creel. Tal como no filme de Michel Gondry, as cenas se passam em paisagens mentais que se desfazem e se recompõem.

A Hora do Pesadelo 3: Guerreiros dos Sonhos (1987)

Referência aparece em: cenas de sonho e participação de Frank Darabont

Com Frank Darabont dirigindo episódios da temporada, o tributo se torna ainda mais evidente. Vecna volta a invadir sonhos e usar traumas como arma, seguindo a lógica da franquia Freddy Krueger — cujo intérprete, Robert Englund, também já participou da série.

Um Sonho de Liberdade, À Espera de um Milagre e A Neblina — adaptações de Stephen King

Referência aparece em: clima de prisão, opressão e desespero

A temporada retoma temas clássicos de King: cidades isoladas, monstros que representam traumas e personagens lidando com culpa e redenção — além da presença criativa de Darabont, responsável por algumas das adaptações mais emblemáticas do autor.

De Volta para o Futuro (1985)

Referência aparece em: diálogos e escolhas musicais

Em um diálogo do episódio 2, Robin cita o “capacitor de fluxo” para despistar Joyce, em uma brincadeira direta com o artefato essencial para viajar no tempo no filme. A cena termina ao som de “Mr. Sandman”, mesma música da chegada de Marty McFly a 1955. O tema de tempo — e sua possível “quebra” — também aparece na lógica narrativa da temporada. Além disso, o carro de Steve lembra o famoso DeLorean do clássico dos anos 80 após adaptações realizadas por Dustin.

Esqueceram de Mim (1990)

Referência aparece em: episódio 3 — “A Armadilha de Turnbow”

Possivelmente a referência mais falada da temporada. Para capturar um Demogorgon, os jovens montam armadilhas caseiras dentro de uma residência — gasolina, tábuas com pregos, fios metálicos — num registro explícito à engenhosidade de Kevin McCallister. A cena reproduz o humor e o caos do clássico natalino, porém em versão brutal e sangrenta.

Bom Dia, Vietnã (1987)

Referência aparece em: abertura da temporada

Robin Buckley assume um programa de rádio para alertar a população de Hawkins — agora sob lei marcial —, ecoando diretamente o DJ interpretado por Robin Williams. A cena traz até o desafio técnico de um longo monólogo ao vivo, tal como no filme.

Uma Dobra no Tempo (A Wrinkle in Time)

Referência aparece em: trama envolvendo sequestro e manipulação do tempo

As táticas de Vecna para atrair crianças, o misterioso personagem “Sr. Henry Whatsit” e os debates sobre tempo se desfazendo remetem ao livro/filme. É uma das referências mais inesperadas e aparece especialmente nos episódios 2 e 4.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por que as referências importam?

A quinta temporada não usa esses filmes apenas como acenos. Eles ajudam a construir:

O clima apocalíptico da última fase;

Temas de memória, trauma e tempo;

A estética clássica que marcou a identidade da série.

Em um momento em que Hawkins vive seu colapso final, Stranger Things volta às raízes que a tornaram um fenômeno global — equilibrando nostalgia e narrativa original.