Saiba quais filmes, livros e séries são referenciados na 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Últimos episódios usam homenagens explícitas à cultura pop para aprofundar narrativa e ambientação

  • Por Jovem Pan
  • 29/11/2025 06h45
Divulgação/Netflix Will Byers (Noah Schnapp defronta Vecna (Jamie Campbell Bower) em uma das cenas mais impactantes de "Stranger Things 5" Will Byers (Noah Schnapp defronta Vecna (Jamie Campbell Bower) em uma das cenas mais impactantes de "Stranger Things 5"

A temporada final de Stranger Things mantém uma das marcas mais fortes da série: suas homenagens explícitas à cultura pop — especialmente aos filmes dos anos 1980 que inspiraram os irmãos Duffer. Abaixo, veja os principais filmes e obras que influenciam a quinta temporada, com explicações e em quais cenas essas referências aparecem.

O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991)

  • Referência aparece em: presença de Linda Hamilton e atmosfera militarizada

A escalação de Linda Hamilton, eterna Sarah Connor, como a misteriosa Dra. Kay, já estabelece o tributo. A nova temporada traz uma Hawkins sitiada pelo Exército, com clima de guerra semelhante às ruas destruídas e perseguições do filme de James Cameron.
Os criadores afirmam que T2 foi uma influência direta no tom de urgência e combate desta reta final.

Linda Hamilton interpreta a misteriosa Dra. Kay na última temporada de "Stranger Things"

Linda Hamilton interpreta a misteriosa Dra. Kay na última temporada de “Stranger Things”

Filhos da Esperança (2006)

  • Referência aparece em: o grande plano-sequência da batalha em Hawkins

No meio da temporada, há uma longa sequência filmada como um plano único, mostrando militares e criaturas do Mundo Invertido em confronto após a cidade ser isolada. A inspiração assumida vem da famosa cena de perseguição de Alfonso Cuarón, um marco do cinema moderno. Assim como no filme, Stranger Things usa o plano para aumentar tensão e claustrofobia em meio ao caos.

Os Garotos Perdidos (1987)

  • Referência aparece em: arco emocional de Will e Jonathan

O clássico de vampiros inspira a relação dos irmãos no seriado. Assim como um dos jovens do filme é seduzido pelo sobrenatural, Will segue conectado ao Mundo Invertido, e Jonathan tenta protegê-lo a qualquer custo. O paralelo ecoa especialmente nos momentos em que Will sente a presença de Vecna, com a estética da ameaça lembrando o clima noturno da obra de Joel Schumacher.

Poltergeist (1982)

  • Referência aparece em: fenômenos no quarto de Holly

Nas temporadas anteriores, o filme de terror surgou nas cenas de Eleven. Como Carol Anne no clássico de Spielberg, El atravessa dimensões e acessa presenças invisíveis, algo retomado na quinta temporada com mais força após a destruição de Hawkins. Há inclusive uma cena em que a personagem Holly sente interferências e ecos do Mundo Invertido, afetando aparelhos eletrônicos, mesmo aqueles desligados da tomada, um aceno direto ao filme.

Cara Buono vive Karen Wheller, mãe de Holly (Nell Fisher) em "Stranger Things"

Cena de Karen Wheller (Cara Buono) com sua filha Holly (Nell Fisher) teve referência a “Poltergeist” (Divulgação/Netflix)

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004)

  • Referência aparece em: viagens por memórias e distorções de realidade

A quintra temporada revisita lembranças, manipulações de consciência e memórias fragmentadas, especialmente envolvendo Max, ainda em coma, e o passado de Henry Creel. Tal como no filme de Michel Gondry, as cenas se passam em paisagens mentais que se desfazem e se recompõem.

A Hora do Pesadelo 3: Guerreiros dos Sonhos (1987)

  • Referência aparece em: cenas de sonho e participação de Frank Darabont

Com Frank Darabont dirigindo episódios da temporada, o tributo se torna ainda mais evidente. Vecna volta a invadir sonhos e usar traumas como arma, seguindo a lógica da franquia Freddy Krueger — cujo intérprete, Robert Englund, também já participou da série.

Um Sonho de Liberdade, À Espera de um Milagre e A Neblina — adaptações de Stephen King

  • Referência aparece em: clima de prisão, opressão e desespero

A temporada retoma temas clássicos de King: cidades isoladas, monstros que representam traumas e personagens lidando com culpa e redenção — além da presença criativa de Darabont, responsável por algumas das adaptações mais emblemáticas do autor.

De Volta para o Futuro (1985)

  • Referência aparece em: diálogos e escolhas musicais

Em um diálogo do episódio 2, Robin cita o “capacitor de fluxo” para despistar Joyce, em uma brincadeira direta com o artefato essencial para viajar no tempo no filme. A cena termina ao som de “Mr. Sandman”, mesma música da chegada de Marty McFly a 1955. O tema de tempo — e sua possível “quebra” — também aparece na lógica narrativa da temporada. Além disso, o carro de Steve lembra o famoso DeLorean do clássico dos anos 80 após adaptações realizadas por Dustin.

Esqueceram de Mim (1990)

  • Referência aparece em: episódio 3 — “A Armadilha de Turnbow”

Possivelmente a referência mais falada da temporada. Para capturar um Demogorgon, os jovens montam armadilhas caseiras dentro de uma residência — gasolina, tábuas com pregos, fios metálicos — num registro explícito à engenhosidade de Kevin McCallister. A cena reproduz o humor e o caos do clássico natalino, porém em versão brutal e sangrenta.

Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton e Gaten Matarazzo na cena que homenageou "Esqueceram de Mim" em "Stranger Things"

Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton e Gaten Matarazzo na cena que homenageou “Esqueceram de Mim” em “Stranger Things” (Divulgação Netflix)

Bom Dia, Vietnã (1987)

  • Referência aparece em: abertura da temporada

Robin Buckley assume um programa de rádio para alertar a população de Hawkins — agora sob lei marcial —, ecoando diretamente o DJ interpretado por Robin Williams. A cena traz até o desafio técnico de um longo monólogo ao vivo, tal como no filme.

Uma Dobra no Tempo (A Wrinkle in Time)

  • Referência aparece em: trama envolvendo sequestro e manipulação do tempo

As táticas de Vecna para atrair crianças, o misterioso personagem “Sr. Henry Whatsit” e os debates sobre tempo se desfazendo remetem ao livro/filme. É uma das referências mais inesperadas e aparece especialmente nos episódios 2 e 4.

Por que as referências importam?

A quinta temporada não usa esses filmes apenas como acenos. Eles ajudam a construir:

  • O clima apocalíptico da última fase;
  • Temas de memória, trauma e tempo;
  • A estética clássica que marcou a identidade da série.

Em um momento em que Hawkins vive seu colapso final, Stranger Things volta às raízes que a tornaram um fenômeno global — equilibrando nostalgia e narrativa original.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

