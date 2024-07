Benji Gregory, ex-ator mirim do seriado ‘Alf, o ETeimoso’, é encontrado morto aos 46 anos

Informação foi confirmada pela irmã do artista, Rebeca Gregory, e divulgada pelo portal TMZ; Instituto Médico Legal de Maricopa não determinou uma causa oficial

Montagem: Facebook/The Ultimate '80s Page A suspeita é que ele tenha ido ao banco realizar depósitos no dia anterior, acompanhado do cão, e adormecido no carro em seguida



O ex-ator mirim Benji Gregory, conhecido pela participação na série de comédia americana “Alf, o ETeimoso” foi encontrado morto dentro do próprio carro em um estacionamento no Arizona, Estados Unidos. A informação foi confirmada pela irmã do ator, Rebeca Gregory, e divulgada pelo portal TMZ. O corpo de Benji e de Hans, o cachorro do ex-astro, foram localizados no dia 13 de junho. A suspeita é que ele tenha ido ao banco realizar depósitos no dia anterior, acompanhado do cão, e adormecido no carro em seguida. Pessoas próximas acreditam que as mortes tenham sido provocadas por insolação em função do calor intenso na região. O Instituto Médico Legal de Maricopa, não determinou uma causa oficial. Ao TMZ, Rebecca afirmou que o irmão sofria de depressão, bipolaridade, além de uma perturbação do sono que o mantinha frequentemente acordado durante dias.

Em homenagem ao ex-ator, a família sugeriu a doação de donativos a The Actors Equity Foundation ou para a ASPCA – instituições que eram apoiadas por ele. Benji ficou conhecido por interpretar o papel de Brian Tanner em 101 episódios de Alf, o ETeimoso. Na série, um alienígena se torna membro permanente de uma família americana após cair na garagem da casa onde eles viviam. Os episódios foram ao ar de 1986 a 1990. Ao se alistar na Marinha dos Estados Unidos, em 2003, Benji deixou o mundo do entretenimento. Já em 2005, finalizou os serviços militares quando recebeu uma dispensa médica honrosa.

