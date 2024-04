Beyoncé e Blue Ivy serão mãe e filha em ‘Mufasa, o Rei Leão’; veja o trailer

Estreia está prevista para o dia 20 de dezembro nos cinemas norte-americanos, mas ainda não tem data de lançamento confirmada no Brasil

Reprodução/Instagram Mufasa, o Rei Leão, estreia em dezembro nos Estados Unidos



O prelúdio do live-action O Rei Leão, lançado em 2019,”Mufasa: O Rei Leão”, ganhou a sua primeira prévia nesta segunda-feira (29). A mais nova produção da Disney marca a estreia de Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé, como atriz. A jovem dará voz a Kiara, filha de Simba, Donald Glover, e Nala, Beyoncé, que ouve as histórias de Rafiki, John Kani, sobre o seu avô, Mufasa, vivido por Aaron Pierre (The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade) no novo filme. Barry Jenkins, vencedor do Oscar por “Moonlight”, será o diretor do longa que tem o roteiro de Jeff Nathanson. A estreia está prevista para o dia 20 de dezembro nos cinemas norte-americanos, mas ainda não tem data de lançamento confirmada no Brasil.

Assista à prévia: