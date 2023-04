Bocardi rebate homem que avança em câmera e manda Globo ir ‘tomar no c*’: ‘Vai você’

Apresentador ficou irritado com a atitude do passageiro que foi filmado brigando com funcionários do metrô

Reprodução/Globo Rodrigo Bocardi respondeu um homem que xingou a Globo ao vivo



O jornalista Rodrigo Bocardi ficou irritado com a atitude de um homem que xingou a equipe de reportagem na Globo na manhã desta quinta-feira, 27. O caso aconteceu no “Bom Dia SP” durante uma reportagem sobre os problemas enfrentados por passageiros no metrô. Nas imagens, o homem apareceu discutindo com os funcionários da estação. “Olha o gesto do passageiro nervoso. Você já pensou?”, comentou a jornalista Sabina Simonato no estúdio. O apresentador do jornal matinal da Globo então pediu: “Sobe o som que eu quero ouvir essa história”. Foi nesse momento que o homem que discutia com os funcionários do metrô partiu para cima da câmera da emissora e, mostrando o dedo do meio, declarou: “Aqui, Globo do caralh*, vai tomar no c*”.

Bocardi rapidamente rebateu: “Vai você também. A gente não tem nada a ver com isso. O cara está com raiva e vem descontar [na gente]. A gente está mostrando o problema para todo mundo”. Hermínio Bernardo, repórter que estava no local da confusão, apareceu assustado e sem saber como reagir em frente a câmera. O âncora do “Bom Dia SP” o encorajou: “Vamos, Hermínio Bernardo. A raiva [está] tomando conta de todos aí”. O momento repercutiu nas redes sociais e muitos telespectadores ficaram surpresos com a resposta de Bocardi ao homem que fez o xingamento. Veja a repercussão:

