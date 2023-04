Ratinho dá ‘bronca’ ao vivo em equipe do ‘Fofocalizando’: ‘A Globo está cagando para o SBT’

Para o apresentador, o programa da emissora de Silvio Santos não deve falar sobre as atrações da concorrente

Reprodução/SBT Ratinho disse que o 'Fofocalizando' não devia falar sobre os programas da Globo



O apresentador Ratinho deu um puxão de orelha na equipe do “Fofocalizando” ao fazer uma participação no programa vespertino do SBT. Sem papas na língua, o comunicador disse que não concorda com os assuntos abordados na atração sobre a concorrência. “Sacanagem do diretor colocar matéria do ‘Big Brother’ e da Globo. Para que falar da Globo? A Globo não fala da gente. A Globo, num linguajar bem popular, está cagando para o SBT. Para de ficar puxando o saco dela, vai se lascar”, disparou Ratinho. Chris Flores, uma das apresentadoras do “Fofocalizando”, foi surpreendida ao vivo com esse comentário do seu colega de emissora e caiu na gargalhada. Essa não é a primeira vez que o comunicador reclama no ar do fato do programa da emissora de Silvio Santos ter pautas sobre atrações globais. Recentemente no “Programa do Ratinho”, o artista deu uma declaração parecida e o assunto repercutiu nas redes sociais. “A turma do ‘Fofocalizando’ tem que parar de falar dos programas da Globo. Negócio chato. Nunca vi a Globo falar de um programa do SBT, por que o SBT tem que falar da Globo? Para”, gritou o apresentador.