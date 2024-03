Boninho confirma novas edições do BBB; saiba até quando o programa vai durar

Figura central por trás do reality usou as redes sociais para fazer o comunicado

Reprodução/Globo Boninho anuncia que BBB vai até 2027



Diferente do que muitos especulavam sobre o futuro do Big Brother Brasil, o programa não vai se encerrar neste ano e muito menos no ano que vem. Isso porque o Boninho, figura central por trás do reality, anunciou em suas redes sociais, na quinta-feira, 29, que o programa terá edição até 2027. “Um brinde a harmonia da casa e esse time que vai estar junto mais três edições! Isso mesmo! Rumo ao BBB 27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!”, escreveu. Na foto, além de Boninho, Tadeu Schmidt, atual apresentador do programa, e outros membros da equipe de produção aparecem brindando.