Longa tem estreia marcada para o dia 25 de junho de 2025 e contará a história de um ex-piloto, que retorna às pistas para ser mentor de um jovem, interpretado por Damson Idris

ANDREJ ISAKOVIC/AFP Hamilton elogiou a escolha de Brad Pitt como o ator principal do filme, ainda sem título definido



Brad Pitt é o protagonista do filme sobre os bastidores da Fórmula 1, produzido pela Apple Original Films, com estreia marcada para o dia 25 de junho de 2025. Ainda sem título oficial, o longa contará a história de um ex-piloto (Brad Pitt), que retorna às pistas para ser mentor de um jovem, interpretado por Damson Idris, na equipe ficcional APXGP, uma 11ª escuderia do grid. A produção foi feita em colaboração com a própria competição, e suas dez escuderias. Segundo o piloto Lewis Hamilton, cuja empresa Dawn Apollo Films participa da produção do projeto, a intenção é levar os espectadores a uma imersão no mundo dos pilotos. “Queremos que todos amem e sintam que realmente conseguimos capturar a essência deste esporte”, afirmou o heptacampeão mundial, no início das filmagens. “É o nosso objetivo”, completou.

Hamilton elogiou a escolha de Brad Pitt como o ator principal do longa. “Passamos um dia juntos em uma pista em Los Angeles. Para quem nunca correu, ele definitivamente já tem um olhar atento. Ele adora a MotoGP e é um entusiasta das corridas.” Além da empresa do piloto, Jerry Bruckheimer Films e Plan B Entertainment também são os responsáveis pela produção, e a Warner Bros. Pictures será a distribuidora.

As filmagens foram feitas em tempo real durante Grandes Prêmios ao redor do mundo e envolveram as 10 equipes, os pilotos, a FIA e os promotores das corridas. A produção do filme, que começou em 2023, continuará no GP da Inglaterra, no dia 7 de julho, e em várias outras corridas antes de terminar no GP de Abu Dabi, que encerra a temporada, no dia 8 de dezembro. O elenco inclui, ainda, o vencedor do Oscar Javier Bardem, o indicado ao Oscar Kerry Condon. A direção é de Joseph Kosinski e o roteiro é de Ehren Kruger.

