Brilho, câmera, ação: Festival de Cannes começa nesta terça-feira

Edição de 2024 começa hoje e vai até o dia 25 de maio; júri será presidido por Greta Gerwig e terá em sua composição estrelas como Lily Gladstone e Eva Green

Sameer Al-Doumy/AFP Prepare-se para mergulhar no glamour do mundo cinematográfico com a abertura da 77º Festival de Cannes



É hora de afiar os olhos para o espetáculo cinematográfico mais esperado do ano! O 77º Festival de Cannes levanta suas cortinas nesta terça-feira (14), prometendo 12 dias de pura magia cinematográfica. Prepare-se para ser transportado para um universo onde as estrelas de Hollywood caminham pelo tapete vermelho, enquanto os filmes mais cobiçados competem pela aclamada Palma de Ouro. Neste ano, o festival promete surpreender com uma seleção diversificada de mais de 50 filmes, cada um representando o melhor da criatividade e da excelência cinematográfica. Das produções exibidas, 20 serão destacadas na corrida pela Palma de Ouro, um reconhecimento invejável na indústria do cinema.

Além das projeções cinematográficas, o festival apresenta um caldeirão de eventos imperdíveis, desde mostras e exposições até homenagens aos grandes nomes do cinema. É um verdadeiro playground para os amantes da sétima arte, onde diretores, produtores e distribuidores se reúnem para celebrar e negociar os futuros sucessos. Para os jornalistas e críticos, Cannes oferece uma oportunidade única de assistir em primeira mão a filmes que provavelmente dominarão as manchetes ao longo do ano. É uma janela exclusiva para descobrir as pérolas do mundo cinematográfico antes que o público em geral tenha a chance.

Curioso sobre os filmes que estão na disputa pela cobiçada Palma de Ouro este ano? Aqui está uma amostra do que você pode esperar:

“Le Deuxième Acte”, de Quentin Dupieux

“The Apprentice”, de Ali Abbassi

“Motel Destino”, de Karim Aïnouz

“Bird”, de Andrea Arnold

“Emilia Perez”, de Jacques Audiard

“Anora”, de Sean Baker

“Megalopolis”, de Francis Ford Coppola

“The Shrouds”, de David Cronenberg

“The Substance”, de Coralie Fargeat

“Grand Tour”, de Miguel Gomes

“Marcello Mio”, de Christophe Honoré

“Feng Liu Yi Dai”, de Jia Zhang-ke

“All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

“Kinds of Kindness”, de Yorgos Lanthimos

“L’Amour Ouf”, de Gilles Lelouche

“Diamant Brut”, de Agathe Riedinger

“Oh Canada”, de Paul Schrader

“Limonov – The Ballad”, de Kiril Serebrennikov

“Parthenope”, de Paolo Sorrentino

“Pigen Med Nalen”, de Magnus Von Horn

Todo ano, o festival reúne um júri de elite composto por profissionais da indústria cinematográfica, liderado por uma figura de destaque no cenário cinematográfico global. Na 77ª edição, o posto de presidente do júri é ocupado por ninguém menos que Greta Gerwig, diretora de “Barbie” e “Adoráveis Mulheres”. Ela lidera um painel de especialistas de renome, cada um trazendo sua própria perspectiva única para a mesa. Entre os membros do júri deste ano, destacam-se Ebru Ceylan, roteirista e fotógrafa turca; Lily Gladstone, talentosa atriz norte-americana; Eva Green, ícone da tela francesa; Nadine Labaki, estrela do cinema libanês; Juan Antonio Bayona, visionário diretor, produtor e roteirista espanhol; Pierfrancesco Favino, aclamado ator italiano; Kore-Eda Hirokazu, mestre da direção japonesa; e Omar Sy, carismático ator e produtor francês.

A cerimônia de premiação dos filmes em competição na Seleção Oficial do Festival de Cannes está programada para o dia 22 de maio. Será uma noite repleta de emoção, suspense e, é claro, celebração do talento excepcional que brilhou nas telonas de Cannes durante todo o festival. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Festival de Cannes pelo YouTube, tanto em francês, como em inglês.

Veja onde assistir ao festival: