Elenco de ‘Brooklyn Nine-Nine’ doa US$ 100 mil para presos em protestos

Reprodução Elenco de sitcom que se passa em uma delegacia de Nova York mostrou apoio aos protestos nos EUA



Em solidariedade aos protagonistas dos protestos pela morte de George Floyd, várias celebridades norte-americanas anunciaram doações de centenas de milhares de dólares, em particular para pagar a fiança dos manifestantes presos.

O elenco da série de comédia “Brooklyn Nine-Nine“, que é encenada dentro de uma delegacia de polícia de Nova York, disse que doará cerca de US$ 100 mil dólares para o National Bail Fund Network.

Os atores e cocriadores de “‘Brooklyn 9’ condenam o assassinato de George Floyd e apoiam as muitas pessoas que se manifestam contra a violência policial em todo o país”, assinala um breve comunicado que anunciou essa doação, tuitado por Stephanie Beatriz, a atriz da série que encarna a rígida mas carinhosa detetive Rosa Díaz.

O casal de atores Blake Lively (“Gossip Girl”) e Ryan Reynolds (“Deadpool”) anunciou que fez uma doação de US$ 200 mil dólares para o fundo de ajuda jurídica da NAACP, a maior organização de defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos

“Nunca tivemos que pensar em preparar nossos filhos (…) para o que poderia acontecer se eles nos parassem em nosso carro. (…) Temos vergonha de termos nos permitido não estar suficientemente informados sobre o alcance do racismo sistêmico”, escreveram o ator norte-americano e a atriz canadense no Instagram.

Acostumada aos tuítes ácidos direcionados a Donald Trump, a modelo e apresentadora de televisão Chrissy Teigen também se envolveu com iniciativas deste tipo.

Após ter escrito em uma primeira publicação no Twitter que doaria US$ 100 mil “para o pagamento das fianças dos manifestantes presos em todo o país”, Teigen decidiu duplicar a aposta depois que um usuário a acusou de apoiar os “saqueadores e criminosos”. “Oh, eles vão precisar de mais dinheiro então. Serão US$ 200 mil”, respondeu.

Muitas celebridades estão demonstrando seu apoio aos protestos por meio de suas redes sociais e expressado o horror após a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos que morreu asfixiado em Minneapolis por um policial branco que apoiou o joelho no pescoço dele por longos minutos – enquanto a vítima, imobilizada e indefesa, não conseguia respirar.

*Com Estadão Conteúdo