Bruna Marquezine será protagonista de ‘Besouro Azul’, novo filme da DC

Atriz brasileira vai dividir cena com Xolo Maridueña, que viverá o personagem-título; Belissa Escobedo e Harvey Guillén também estão no elenco do longa

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine será Penny, a protagonista feminina de 'Besouro Azul'



A atriz Bruna Marquezine estará no elenco de “Besouro Azul”, novo filme da DC. Conforme divulgado pelo site americano The Wrap, a brasileira será Penny, a protagonista feminina do longa. Vale lembrar que a artista já tinha revelado que fez teste para viver a Supergirl no filme “The Flash”, também da DC. Ela ficou no “top 2”, mas o papel acabou ficando com a americana Sasha Calle. O personagem-título do longa que terá Marquezine no elenco será vivido por Xolo Maridueña, protagonista da série “Cobra Kai”. Também estarão no elenco os atores Belissa Escobedo, que será irmã mais nova de Jaime Reyes (o jovem por trás da fantasia do Besouro Azul), e Harvey Guillén, cujo papel tem sido mantido em sigilo.

O longa será digirido por Angel Manuel Soto, responsável por “Reis de Baltimore” (2020), e o roteiro ficará a cargo do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, mesmo de “Miss Bala” (2019). A estreia do filme está programada para agosto de 2023. Besouro Azul é um alter ego usado por três heróis diferentes, mas a produção da DC decidiu focar apenas no adolescente mexicano-americano Jaime Reyes, que é o terceiro a assumir a identidade do herói. O personagem foi criado por Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, em 2006. O que se sabe até o momento é que Jaime é um adolescente trabalhador e dedicado a família que vê sua vida mudar ao ganhar superpoderes.