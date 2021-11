Bruna Marquezine em ‘The Flash’? Atriz revela que ficou no ‘top 2’ para viver a Supergirl

Artista contou que um dos maiores empecilhos foi a pandemia da Covid-19: ‘Não tinha como ir para Londres’

Reprodução/Instagram/brunamarquezine/01.03.2021 Bruna Marquezine fez o teste para o filme 'The Flash', mas não passou



A atriz Bruna Marquezine revelou que quase foi escalada para viver a Supergirl no filme da DC “The Flash”, que está programado para estrear nos cinemas em novembro de 2022. O papel acabou ficando com a atriz americana Sasha Calle, que dividirá cena com Ezra Miller, ator que dá vida ao veloz herói. Bruna contou ao podcast “Mamilos” que 60 atrizes foram testadas para a personagem. “Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu admiro profundamente e que eu sempre considerei artistas muito melhores do que eu, muito mais capacitadas do que eu, com muito mais bagagem. Eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o top 5, depois para o top 2”, afirmou a artista. “Não peguei o papel, um dos maiores motivos foi a Covid e as nossas limitações. Eu não tinha como ir para Londres, eles tentaram de todas as formas.”

A ex-atriz da Globo disse que ficou orgulhosa do resultado do seu teste, mas revelou que o processo não foi fácil para ela. “Eu fiquei radiante, mas se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é teste, porque a pessoa que sofre da síndrome do impostor [tendência a se auto sabotar] odeia ser testada. Eu sempre dei muito mal com o teste”, afirmou a atriz que ficou conhecida ainda criança, quando participou da novela “Mulheres Apaixonadas”. A artista ressaltou que quando era criança não fazia testes. “Por muito tempo, eu fui emendando uma novela na outra, só fui fazer um teste um pouco mais tarde e nunca lidei bem com isso.” Por conta da pandemia, o teste de Bruna para o papel no filme da DC não foi presencial, ela precisou gravar duas cenas em inglês e enviar. “Gravei mais de 30 opções com pausas para chorar e dizer que estava tudo muito ruim e que não conseguiria fazer o teste inteiro”, comentou. Ela chegou a cogitar não mandar seu teste por achar que ele estava muito ruim, mas acabou enviando e se surpreendeu com o resultado.