Brunna Gonçalves abandona perucas e assume cabelo natural no ‘BBB 22’; veja

Dançarina contou com a ajuda de Jessilane e Linn da Quebrada para mudar de visual na casa

Reprodução/Instagram/brunnagoncalves Brunna Gonçalves entrou no 'BBB 22' com várias laces



Brunna Gonçalves decidiu deixar suas perucas um pouco de lado e assumir seu cabelo natural no “BBB 22”. Nesta segunda-feira, 21, a esposa de Ludmilla procurou Jessilane e falou: “Tirei a minha lace. Agora vou tirar as tranças”. Na parte externa da casa, a professora de biologia e a cantora Linn da Quebrada ajudaram a sister a desfazer as tranças. Brunna entrou no “BBB 22” com várias laces e, desde o começo da edição, tem usado modelos diferentes na casa. A dançarina enfrenta seu primeiro paredão e disputa a permanência no jogo com Gustavo e Paulo André. Ludmilla está fazendo campanha para manter a parceira no reality show da Globo. “Se a Bru ficar na casa, eu vou lançar um [álbum] ‘Lus Session’ novo”, prometeu a cantora nas redes sociais. No entanto, o resultado parcial da enquete da Jovem Pan indica que Brunna será a próxima eliminada da edição. Como a fama de “planta”, Brunna tem aparecido pouco no jogo e isso não tem agradado o público.