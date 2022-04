Brunna Gonçalves rebate fama de ‘planta’ e diz que foi boicotada por editor do ‘BBB 22’

‘Acho que não vai com a minha cara’, desabafou a dançarina após a exibição do programa ‘Dia 101’

Reprodução/Instagram/brunnagoncalves Brunna Gonçalves reclamou da edição do 'BBB 22' e do 'Dia 101'



A dançarina Brunna Gonçalves reclamou de como foi feita a edição do programa “Dia 101”, que marcou o reencontro dos ex-participantes do “BBB 22”. A mulher de Ludmilla, uma das famosas que foi convidada para integrar o grupo camarote, saiu da casa com fama de “planta”, ou seja, para o público ela não aparecia no jogo. “A plantinha de vocês voltou, Brasil”, declarou Brunna ao entrar novamente na casa. Assim como na época do confinamento, a ex-BBB apareceu pouco no “Dia 101”.

Nas redes sociais, ela reclamou: “Tem gente falando aí: ‘A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu’. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101! (risos) Cadê a resposta que dei para o Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? Estou começando a entender por que eu fui tão ‘planta’”. Tadeu Schmidt entrou na casa junto com os brothers e conduziu uma dinâmica na qual ele sorteava um ex-participante para responder uma pergunta. Brunna não apareceu no programa que foi ao ar na última quinta-feira, 28, e quem roubou a cena nessa dinâmica foi Jessilane, que declarou que Arthur Aguiar não merecia ganhar o “BBB 22”.