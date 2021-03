Bruno Gagliasso estreia na Netflix em série espanhola: ‘Mais de um ano me dedicando’

A produção original ‘Santo’ é um thriller policial que também conta com Raúl Arévalo no elenco

Divulgação/Netflix/Thiago Bruno/18.03.2021 Bruno Gagliasso vai protagonizar 'Santo', nova produção original da Netflix



O ator Bruno Gagliasso teve seu primeiro trabalho com a Netflix divulgado nesta quinta-feira, 18. O artista vai integrar o elenco da série espanhola “Santo”, uma produção original da plataforma de streaming que criada por Carlos López. A série conta com gravações na Espanha e no Brasil e o ex-contratado da Globo vai dividir cena com o ator espanhol Raúl Arévalo. “Eu estou muito feliz com este primeiro trabalho na Netflix. Uma produção espanhola, com uma equipe brasileira e que ainda destaca a nossa cultura na trama. Estou há mais de um ano dedicado a essa série, realizando encontros virtuais de leitura com elenco e diretores e também um mergulho profundo no perfil psicológico do meu personagem”, afirmou Bruno.

“Santo” é um thriller policial que promete muitas cenas de ação e também de terror. A história tem como foco um narcotraficante conhecido como Santo, que nunca teve seu rosto divulgado, e os policiais Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e Miguel Millán (Raúl Arévalo) são responsáveis por investigar o caso e encontrar o criminoso. O problema é que os policiais possuem personalidades opostas e precisarão aprender a lidar com as diferenças para resolver esse mistério. “Santo é como um terremoto com dois epicentros simultâneos, um no Brasil e outro na Espanha. A história de dois policiais em dois continentes diferentes que se unem para perseguir um inimigo que ninguém sabe como é porque nunca foi visto. É um grande desafio”, comentou o criador da série. A data de estreia ainda não foi divulgada pela Netflix.