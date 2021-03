David Schwimmer diz que gravação de reunião de ‘Friends’ começará em 1 mês

Intérprete de Ross Geller, o ator contou em programa de rádio que a Warner encontrou uma ‘maneira segura’ de gravar durante a pandemia e reencontro acontecerá em Los Angeles

Reprodução Reunião de 'Friends' será gravada no próximo mês, em Los Angeles



A tão aguardada reunião de “Friends”, que teve que ser adiada por causa da pandemia, finalmente começará a ser gravada em pouco mais de um mês, revelou nesta quarta-feira, 03, o ator David Schwimmer, que interpretou Ross Geller. “Vai acontecer. Na verdade, daqui a pouco mais de um mês vou para Los Angeles”, declarou o ator de 54 anos em uma conversa com o apresentador de rádio Andy Cohen na “SiriusXM”. “Finalmente encontramos uma maneira de gravar com segurança, e haverá uma parte que gravaremos em externas por causa, você já sabe, dos protocolos de segurança”, completou. Schwimmer, Jennifer Aniston (52), Courtney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53) e Matthew Perry (51) deveriam ter se reunido para o especial que irá ao ar na plataforma HBO Max em maio de 2020, mas a pandemia do coronavírus atrasou o projeto.

A imprensa dos Estados Unidos publicou que cada um dos atores receberá entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões (entre R$ 14,5 milhões e R$ 16 milhões, na cotação atual) pela participação no encontro. Apesar de milhões de fãs de “Friends” estarem há anos ansiosos por novos episódios da série, o especial de reencontro não seria um episódio fictício como tal, mas sim um programa de estilo “retrospectiva”, com entrevistas com o elenco. No momento, é desconhecido quem conduzirá tais entrevistas, mas Schwimmer descartou a apresentadora Ellen DeGeneres e o ator Billy Crystal.

Até 2020, “Friends” foi transmitido na Netflix, mas a Warner desembolsou mais de US$ 400 milhões para recuperar a atração e integrá-la como um dos diamantes da HBO Max, onde pode ser vista desde maio. A sitcom estreou em 22 de setembro de 1994 e terminou em 2004, com dez temporadas de sucesso após 236 episódios no ar. Ainda hoje, é um fenômeno para inúmeros fãs ao redor do mundo que ainda estão dispostos a assistir inúmeras vezes, em reprises na TV ou em plataformas digitais, às histórias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross em Nova York.

*Com informações da EFE