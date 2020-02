Bruno Mars fecha acordo com a Disney e vai estrelar musical

Bruno Mars também vai produzir as músicas do novo filme da Disney, ainda sem previsão de estreia

Reprodução/Instagram Bruno Mars fechou acordo com a Disney para estrelar filme



Bruno Mars fechou um acordo com a Disney e vai estrelar e produzir um filme musical. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6) pelo site Deadline.

Segundo a publicação, o filme terá músicas originais criadas por Mars, mas o roteiro está sendo guardado a sete chaves. O longa não tem previsão de estreia.

Esta será a terceira vez de Bruno Mars no cinema. Em 1992, ele participou do filme “Lua de Mel a Três” como um cover de Elvis Presley. Na época, o cantor tinha 6 anos de idade. Depois, em 2014, ele dublou um personagem da animação “Rio 2”.

Nesta semana, a Disney também fechou um acordo com Lin-Manuel Miranda para transformar a peça “Hamilton” em um filme. O longa do musical estreia no ano que vem.