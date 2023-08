Caio Blat anuncia sua saída da TV Globo após 25 anos

Ator agradeceu emissora que chamou de ‘casa’ e informou que está em novo projeto da HBO

Reprodução/TV Globo Caio Blat, de 43 anos, deixou a emissora em que fez sucesso em novelas



O ator Caio Blat, de 43 anos, anunciou nesta quarta-feira, 2, o fim de seu contrato com a Rede Globo depois de 25 anos. “Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos”, escreveu o ator em sua conta no Instagram. Ao todo foram mais de 26 projetos entre eles novelas como “Um Anjo Caiu do Céu” (2001), “Da Cor do Pecado” (2004), “Caminho das Índias” (2009) e “Mar do Sertão” (2022/23) que foi seu último trabalho. No pronunciamento de despedida, Caio informou que ainda tem trabalhos para serem lançados no Globoplay e que seu próximo projeto é com a HBO ao lado de Camila Pitanga. “A qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto. Agradeço por fim você, o público que sempre me acompanhou e prestigiou, estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem”, finalizou Caio.