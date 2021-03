Caio, do ‘BBB 21’, fica indignado após assistir documentário sobre tutela de Britney: ‘É muito fácil julgar’

Durante Cinema do Líder desta segunda-feira, o fazendeiro, Gilberto, Fiuk e Sarah assistiram a um filme sobre a vida da cantora

Caio, do “BBB 21“, se emocionou durante o Cinema do Líder desta segunda-feira, 22. Convidado junto com Sarah e Fiuk pelo líder Gilberto, o fazendeiro se indignou com a história de Britney Spears no documentário “Framing Britney Spears”, disponível no Globoplay. Britney, que atualmente está com 39 anos de idade, vive há 13 anos sob uma tutela que a impede de ter liberdade. A tutela da cantora americana começou em 2008, após uma série de episódios erráticos explorados na mídia, que culminaram com a artista perdendo a guarda integral e o direito de se aproximar dos dois filhos, Sean, de 15 anos, e Jayden, de 14 anos. Garantida pelo tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, a medida é raramente concedida a pessoas com a idade da artista, então com 26 anos, e tem como objetivo proteger uma pessoa “incapaz” de ser explorada. O conservador apontado para cuidar de Britney foi o pai Jamie Spears, e desde que a sua tutela foi instaurada, a cantora ganhou novamente o contato com as crianças e o respeito da imprensa, mas para isso abriu mão de sua liberdade. Até 2019, o pai era o único responsável pelas finanças da artista.

“Eu estou me sentindo envergonhado de não saber dessa situação. O que que essa menina já passou e os caras fazendo piada com raspar cabelo, com droga”, disse Caio após assistir o longa. “É muito fácil você julgar, falar uma coisa ou outra. Mas o que que tem por trás? A menina tá passando por tudo, tem que cantar para dar dinheiro na mão dos outros para poder ver os filhos”, analisou o goiano. Indignado, Caio fez as contas de quanto a fortuna da cantora diminuiu durante os anos de tutela. “Nossa, eu não consigo nem falar no assunto”, respondeu Fiuk. “Dá raiva. Eles destruíram ela”, afirmou Caio. Ao voltar para a casa, o fazendeiro continuou revoltado com a história e contou para outros brothers. Enquanto Rodolffo estava na piscina, o amigo explicou o enredo do documentário. “E quem roubou foi o pai dela?”, perguntou o cantor. “Pai, advogado… mas eles não falam, mas é óbvio”, respondeu Caio. Na parte interna da caso, ele continuou falando sobre o assunto, inclusive com Camilla de Lucas, que contava com a ajuda das amigas para retirar a trança do cabelo.

a indignação do caio com o que aconteceu com a britney 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/TjYvuCaAXB — let (@letsoou) March 22, 2021