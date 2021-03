Equipe de Sarah, do ‘BBB 21’, se posiciona após sister fazer piada com vítimas da Covid-19

Participante retirou uma máscara de sua mala e debochou dizendo que usaria ‘pensando nas vítimas da Covid’

A equipe da Sarah, participante do “BBB 21“, se posicionou nesta segunda-feira, 22, após a sister fazer piada com máscara de proteção e vítimas de Covid-19 no domingo, 21. Enquanto os brothers se preparavam para o programa ao vivo, a consultora de marketing retirou o equipamento de segurança da sua mala e disse: “Acho que eu vou entrar assim hoje no ao vivo”. João, que estava no quarto com Sarah, riu enquanto a brasiliense colocada a máscara no rosto. “Isso estava aqui desde o primeiro dia e eu não tirei”, contou rindo. “Que doida”, respondeu João. Gilberto, que também estava no quarto cordel, deu risada e sugeriu que a sister entrasse dizendo: “Oi, gente bom dia”. Sarah completou, em tom de deboche: “Estou pensando nas vítimas da Covid”. A “piada” não caiu bem entre os telespectadores, que condenaram a atitude da participante.

“Estamos aqui para reafirmar nosso posicionamento contra qualquer desrespeito sobre a pandemia. Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós”, disse a equipe da sister em suas redes sociais. “Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar. Lamentamos as falas e pedimos desculpas a todas as vítimas e familiares”, completou. Em seguida, a equipe se comprometeu a usar as redes sociais da participante para alertar os seguidores sobre a gravidade da pandemia no Brasil.

