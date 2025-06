Camila Pitanga relembra carreira com foto de estreia em ‘Sex Appeal’

Na legenda da postagem, atriz fez uma menção especial à minissérie, que completou 32 anos: ‘Como o tempo voa’

Reprodução/Instagram/@caiapitanga Camila Pitanga como Vilma



Camila Pitanga, aos 47 anos, decidiu compartilhar com seus seguidores uma foto de sua adolescência, quando tinha apenas 16 anos. Na legenda da postagem, Pitanga fez uma menção especial à sua estreia na minissérie “Sex Appeal”, que completou 32 anos. “Hoje lembro de Sex Appeal, que estreou há 32 anos. Como o tempo voa! Notem as minhas bochechas. Eu podia ganhar do Fofão hein? (Piada somente para quem nasceu no final dos anos 70)”. Ela recordou com carinho o papel de Vilma, que foi fundamental para o início de sua carreira artística e a consagrou como uma das atrizes mais queridas do Brasil. “Esse trabalho marcou minha estreia como atriz na televisão e abriu portas para muitos outros projetos que viriam a seguir”.

Os fãs da atriz não tardaram a expressar seu carinho e admiração nos comentários. Entre os elogios, destacou-se a mensagem de Camila Queiroz, que se referiu a Pitanga como uma “deusa linda e talentosa”, ressaltando a beleza e o talento da colega.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA