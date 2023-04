‘Candlelight’: Concerto à luz de velas em SP celebra 100 anos da Warner Bros. com ‘Harry Potter’, ‘Friends’ e mais

Apresentação, que acontece dia 24 de abril no Theatro São Pedro, também contará com músicas de ‘Nasce uma Estrela’, ‘Batman’, ‘Scooby-Doo’ e outros sucessos do estúdio

Imagine a emoção de ouvir ao vivo, e à luz de velas, músicos profissionais tocando canções que marcaram a trilha sonora de fenômenos como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis” e “Friends”. Essa é a proposta do “Candlelight”, um projeto multisensorial que une o requinte de um concerto a fenômenos da cultura e da música pop. Nesta edição, a Fever, responsável pela produção do evento, decidiu unir-se à Warner Bros. para celebrar de forma global os cem anos do estúdio com uma série de concertos internacionais que serão apresentados em cem cidades do mundo. Em São Paulo, as apresentações acontecem no dia 24 de abril. “O estúdio foi o berço de muitas das histórias mais poderosas que, sem surpresa, deixaram sua marca em nossa cultura em constante mudança. Estamos entusiasmados por trabalhar juntos para homenagear a incrível narrativa e a música da Warner Bros., reunindo fãs de todo o mundo para celebrar esta ocasião importante”, declarou o produtor do espetáculo Dennys Araújo Santos em entrevista à Jovem Pan.

Uma das tarefas mais difíceis do projeto foi selecionar as músicas mais icônicas dos premiados filmes e séries e encaixar isso em 65 minutos de apresentação. Outro detalhe interessante é que os concertos serão conduzidos por músicos locais. Em São Paulo, o Quarteto de Cordas Monte Cristo, composto por Wagner Filho (violino), Felipe Bueno (violino), Daniel Lima (viola) e Marcos Mota (violoncelo), é quem comandará a atração que visa democratizar a música clássica. “O concerto proporciona uma experiência multissensorial, isso acontece graças ao ambiente íntimo criado pela luz das velas em espaços majestosos, selecionados por sua importância histórica ou características diferenciadas. A variedade de programas, que vão além do clássico, também busca atender às expectativas do público local e trazer gêneros musicais e temáticas diferentes que atendam todos os gostos, indo de Bach aos Beatles”, explicou Dennys. Na capital paulista, a apresentação vai acontecer no histórico Theatro São Pedro.

Como a apresentação acontece em um espaço fechado, a organização do evento optou por usar velas de LED para a segurança dos participantes. A quantidade exata varia, pois depende do espaço e de como ele será preenchido. “São milhares de velas usadas para iluminar o local da apresentação. Isso cria um ambiente íntimo que melhora a experiência auditiva”, comentou o produtor do espetáculo. Além das atrações já mencionadas, o concerto também contará com músicas de outros sucessos como “Cantando na Chuva”, “O Mágico de Oz”, “Scooby-Doo”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, “Batman”, “O Exorcista” e “Nasce uma Estrela”.

“Buscamos oferecer um formato de apresentação mais flexível porque reconhecemos que os padrões de consumo mudaram ao longo dos anos, particularmente para pessoas mais jovens”, finalizou Dennys. Os concertos temáticos têm ampliado cada vez mais suas temáticas. Em outras edições, artistas contemporâneos como Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran receberam homenagens, e já foram realizados shows dedicados ao k-pop.

Confirma as músicas selecionadas:

“O Mágico de Oz” – Over the Rainbow (1939)

“Casablanca” – As Time Goes By (1942)

“Cantando na Chuva” – Singin’ in the Rain (1952)

“Scooby-Doo” – Theme Song (1969)

“A Fantástica Fábrica de Chocolate” – Pure Imagination (1971)

“O Exorcista” – Música Tema (Tubular Bells) (1973)

“Purple Rain” – Purple Rain (1984)

“Batman” – Tema Principal (1989)

“Friends” – I’ll Be There for You (1995)

“O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” – Suite (2001)

“Harry Potter e o Cálice de Fogo” – Hino de Hogwarts (2005)

“A Origem” – Time (2010)

“O Homem de Aço” – Flight (2013)

“Mulher-Maravilha” – Suite (2017)

“Nasce uma Estrela” – Shallow (2018)

Serviço: