‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ traz confronto épico com o Hulk Vermelho em trailer inédito

O aguardado quarto filme do herói da Marvel revela novos desafios e grandes surpresas para Sam Wilson

Marvel/Divulgação Sam Wilson, o novo Capitão América, enfrenta o imponente Hulk Vermelho em uma batalha eletrizante



O tão esperado “Capitão América: Admirável Mundo Novo” finalmente teve seu primeiro trailer revelado na sexta-feira (12), prometendo uma nova era de desafios e heroísmo sob a liderança de Sam Wilson. Neste quarto capítulo da icônica saga, Wilson, interpretado por Anthony Mackie, assume o manto do Capitão América, trazendo uma nova perspectiva ao lendário herói. O filme conta com a presença de Harrison Ford no papel do imponente General Ross, que se transforma no aterrorizante Hulk Vermelho. Tim Blake Nelson retorna como o astuto vilão O Líder, enquanto Liv Tyler reprisa seu papel como Betty Ross, adicionando profundidade emocional ao enredo. Com estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025, “Capitão América: Admirável Mundo Novo” promete ser uma jornada épica de coragem e redenção, solidificando o legado do Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel.

Assista ao trailer abaixo: