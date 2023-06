Briga generalizada envolve Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario em trenzinho do RJ; veja o vídeo

Funcionários fantasiados viralizaram nas redes sociais nesta semana por causa de um desentendimento registrado no último domingo, 4

Reprodução/Jovem Pan News Briga generalizada entre os mais diferentes personagens ocorreu em Teresópolis, no Rio de Janeiro



No último domingo, 4, uma briga generalizada e um tanto quanto inusitada ocorreu na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Animadores vestidos de personagens famosos e que prestam serviços aos tradicionais “trenzinhos” e “carretas” se desentenderam. A confusão entre os funcionários fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens disponíveis nas redes sociais, o homem vestido de Homem-Aranha vai em direção ao funcionário vestido de Pantera Negra e começa a trocar socos ele. No intuito de tentar apartar a briga, o homem vestido de Super Mario também entra na confusão e começa a trocar socos com o homem que iniciou as agressões. Outros personagens também tentam apartar a briga, como o Super-Choque, o Capitão América, a Wandinha da Família Adams e outro Homem-Aranha.

Agentes da Polícia Militar conduziram os envolvidos até a delegacia. De acordo com as autoridades, o intérprete do Homem-Aranha teve o nariz quebrado e estava internado e pode precisar passar por um procedimento cirúrgico. No caso, os funcionários eram de dois trenzinhos concorrentes que promovem passeios turísticos e shows na região. Os donos das empresas responsáveis pelo serviço de entretenimento se manifestaram sobre o episódio, afirmaram que não compactuam com o ocorrido e que estão tomando as medidas legais e administrativas cabíveis para lidar com o caso. Nas redes sociais, as cenas de violência viraram motivo de chacota e espanto entre internautas. Confira o vídeo abaixo.