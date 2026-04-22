Cara-De-Barro ganha trailer perturbador e revela o filme mais sombrio da DC até agora

Roteiro leva a assinatura de Mike Flanagan, especialista em histórias densas e psicológicas, o que explica o tom mais adulto e inquietante da produção

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O novo trailer de Cara-De-Barro finalmente chegou e já deixou claro que a DC está apostando alto em algo bem diferente do que o público está acostumado

O longa, que faz parte do novo universo compartilhado da DC, mergulha de vez no terror psicológico e no chamado “body horror”, trazendo uma abordagem sombria e perturbadora para um dos vilões mais clássicos do Batman. No trailer, a transformação do protagonista é o grande destaque: cenas intensas mostram um corpo literalmente se desfazendo e se reconstruindo, reforçando o clima quase grotesco da narrativa.

Dirigido por James Watkins, conhecido por trabalhos no terror, o filme ganha uma identidade própria dentro do DCU. O roteiro leva a assinatura de Mike Flanagan, especialista em histórias densas e psicológicas, o que explica o tom mais adulto e inquietante da produção.

A história acompanha Matt Hagen, um ator em ascensão que tem sua vida destruída após sofrer uma desfiguração brutal. Desesperado para recuperar sua aparência e carreira, ele se submete a um experimento arriscado que acaba transformando seu corpo em uma substância maleável, semelhante à argila. A partir daí, ele ganha a habilidade de mudar de forma, mas perde, aos poucos, sua própria humanidade.

Ambientado entre Hollywood e Gotham, o filme mistura tragédia, obsessão e identidade, explorando a queda de um homem que queria apenas voltar ao topo. Diferente dos filmes tradicionais de super-herói, “Cara de Barro” aposta em uma narrativa mais crua e sensorial, com classificação indicativa mais alta e uma pegada que lembra clássicos do terror corporal.

O elenco é liderado por Tom Rhys Harries no papel principal, ao lado de Naomi Ackie e Max Minghella.

Com estreia prevista para outubro de 2026, o filme já nasce como uma das apostas mais ousadas da DC, não só por dar protagonismo a um vilão, mas por transformar sua origem em uma experiência quase perturbadora. E pelo que o trailer entrega, não é exagero dizer: esse pode ser o projeto mais assustador já feito dentro do universo da DC.