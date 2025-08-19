‘Caramelo’, filme com Rafael Vitti e cachorrinho Amendoim, ganha pôster e data de estreia
Se tem uma coisa que representa o Brasil, é o nosso amado cachorro caramelo. Por isso, nada mais justo que um filme em homenagem a ele. A Netflix divulgou o cartaz e data de estreia do filme “Caramelo”, com Rafael Vitti e o cachorrinho Amendoim e já podemos esperar uma produção emocionante e cheia de amor.
No filme, Pedro (Rafael Vitti) é um obstinado chef de cozinha que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado vira tudo de cabeça para baixo. Com a ajuda de um adorável vira-lata caramelo, ele embarca em uma tocante jornada de redescoberta e conexão, encontrando significado e inspiração no agora – além de uma amizade para a vida toda.
Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo), “Caramelo” também traz no elenco Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira, Carolina Ferraz, e uma participação especial da chef Paola Carosella.
Produzido pela Migdal Filmes em sua primeira parceria com a Netflix, o roteiro do longa é assinado por Diego Freitas (ideia original), Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback. O filme conta ainda com o treinador de animais Luis Estrelas, responsável também pelo bem-estar animal no set, bem como a consultoria do treinador americano Mike Miliotti (Garfield – O Filme).
