‘Caramelo’, filme com Rafael Vitti e cachorrinho Amendoim, ganha pôster e data de estreia

No filme, Pedro (Rafael Vitti) é um obstinado chef de cozinha que embarca em uma tocante jornada de redescoberta com a ajuda de um adorável vira-lata caramelo

Reprodução / Youtube / Netflix Brasil O ator Rafael Vitti com o cãozinho Amendoim, protagonistas do divertido e emocionante filme 'Caramelo'



Se tem uma coisa que representa o Brasil, é o nosso amado cachorro caramelo. Por isso, nada mais justo que um filme em homenagem a ele. A Netflix divulgou o cartaz e data de estreia do filme “Caramelo”, com Rafael Vitti e o cachorrinho Amendoim e já podemos esperar uma produção emocionante e cheia de amor.

No filme, Pedro (Rafael Vitti) é um obstinado chef de cozinha que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado vira tudo de cabeça para baixo. Com a ajuda de um adorável vira-lata caramelo, ele embarca em uma tocante jornada de redescoberta e conexão, encontrando significado e inspiração no agora – além de uma amizade para a vida toda.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo), “Caramelo” também traz no elenco Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira, Carolina Ferraz, e uma participação especial da chef Paola Carosella.

Produzido pela Migdal Filmes em sua primeira parceria com a Netflix, o roteiro do longa é assinado por Diego Freitas (ideia original), Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback. O filme conta ainda com o treinador de animais Luis Estrelas, responsável também pelo bem-estar animal no set, bem como a consultoria do treinador americano Mike Miliotti (Garfield – O Filme).