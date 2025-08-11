Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > ‘Downton Abbey: O Grande Final’ ganha trailer deslumbrante; assista

‘Downton Abbey: O Grande Final’ ganha trailer deslumbrante; assista

Filme apresenta pela última vez os personagens queridos da série enquanto a aristocracia e os empregados enfrentam novos desafios, romances, escândalos e transformações sociais

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 11/08/2025 13h51 - Atualizado em 11/08/2025 13h52
Reprodução / Youtube / Universal Pictures Brasil Downton Abbey: O Grande Final O final da história chega aos cinemas em 11 de setembro

‘Downton Abbey’, uma das séries mais amadas e aclamadas, ganhará sua versão nas telonas. Com o selo Universal Pictures, o filme marca o encerramento da trama após dois longas e uma série televisiva com cinco temporadas. Michelle Dockery, vencedora de três SAG Awards pelo papel da protagonista, retorna para o último capítulo da franquia que é um fenômeno global como Lady Mary Talbot.

Com estreia marcada para daqui um mês, em 11 de setembro, o drama tem direção de Simon Curtis e produção de Julian Fellowes, Gareth Neame e Liz Trubridge. A produção ainda conta com a participação de estrelas já conhecidas pelos fãs, entre elas a indicada ao Oscar Elizabeth McGovern, Samantha Bond, da franquia “007”, Hugh Bonneville, de “Paddington: Uma Aventura na Floresta”, e Jim Carter, de “Wonka”.

Ambientado no verão de 1930, “Downton Abbey: O Grande Final”, apresenta pela última vez os personagens queridos enquanto a aristocracia e os empregados enfrentam novos desafios, romances, escândalos e transformações sociais. Lady Mary assume o controle de Downton em meio ao seu divórcio e novos relacionamentos, simbolizando o choque entre tradição e modernidade.

Assista ao trailer abaixo

