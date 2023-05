Carla Diaz explica por que chorou após conversa com Glória Pires nos bastidores da Globo

Reprodução/Instagram/carladiaz Carla Diaz ficou emocionada ao conhecer Glória Pires no 'Domingão com Huck'



A atriz Carla Diaz chorou nos bastidores do “Domingão com Huck” após conhecer a atriz Glória Pires. A veterana artista, que estreia nesta segunda-feira, 8, em “Terra e Paixão”, nova novela das 21h, participou da atração dominical e viu a ex-BBB se jogando no funk no quadro “Dança dos Famosos”. Nos bastidores, elas conversaram e, depois disso, Carla foi chorar no seu camarim. Nesta segunda, a artista explicou porque ficou tão emocionada ao ver Glória. Ao postar um vídeo no qual aparece criança dizendo que é fã da atriz, a ex-BBB escreveu: “A mini Carla Diaz estaria radiante se soubesse que esse encontro aconteceria mais de 25 anos depois! Sim, eu estou em êxtase até agora, pois simplesmente conheci minha inspiração como atriz, como vocês podem ver nesse vídeo, desde muito novinha! Sabe quando o coração vibra como se fosse bateria de escola de samba? Pois é…”. Carla falou que foi assistindo “Mulheres de Areia” (1993), novela na qual Glória viveu as gêmeas Ruth e Raquel, que ela decidiu que seria atriz. A intérprete de Khadija em “O Clone” (2001) aproveitou a oportunidade e também mandou um recado para a sua musa inspiradora: “Glória, você é uma atriz admirável, seu trabalho me inspira e sua entrega é de admirar sem piscar os olhos! Desejo sucesso em mais esse novo trabalho e saiba que estarei acompanhando diariamente e aprendendo como sempre! Com muito carinho, sua fã de carteirinha e intensamente realizada: Carla Diaz”.